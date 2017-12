La misión milagro del Atlético en Champions: Ganar al Chelsea y que Roma tropiece

diciembre 4, 2017 - 2:03 pm

Al borde de la eliminación, el Atlético espera un milagro el martes (3:45 PM) en Londres para jugar los octavos de Champions, para lo que confía en el buen momento de la ‘doble G’ francesa, Antoine Griezmann y Kevin Gameiro, y en un tropiezo de la Roma ante el Qarabag.

Tras volver a coincidir en el once de Diego Simeone, Griezmann y Gameiro suman siete goles en los últimos tres partidos. Y el Atlético puede soñar con una última jornada del grupo C en la que los dos resultados le sean favorables. Si no, será la primera vez que los rojiblancos no alcancen los octavos en el último lustro.

Con solo seis puntos el ‘Atleti’ es tercero. Ya no puede atrapar al líder Chelsea (10), pero tiene la posibilidad, aunque remota, de recortar los dos que le separan de la Roma (2º con 8), que recibe en el Estadio Olímpico al modesto Qarabag, ya eliminado.

“Sabemos que será muy duro. Queda un partido y en el fútbol a veces hay momentos muy bonitos. Espero que sea así en Londres”, declaró Gameiro.

Las opciones son pocas, pero ¿quién iba a decir que el Atlético alcanzaría dos finales de Champions en tres años -2014 y 2016-? ¿quién hubiera apostado que el Qarabag empataría sus dos partidos frente al experimentado equipo ‘colchonero’?

“Vamos a intentar ganar porque nuestro equipo es capaz”, sentenció Griezmann, que ha recuperado su mejor versión gracias a que ahora está jugando con un atacante de referencia, en lugar de como único delantero.

“Está claro que el equipo va ‘crescendo'”, analizó Simeone el sábado tras ganar 2-1 a la Real Sociedad, con un tanto de Griezmann en el 88. “Los goles ofrecen una energía inigualable”, añadió.

‘Grizi’, de 26 años, se beneficia del permanente movimiento y de los desmarques de Gameiro, de 30, que fija a la defensa, permitiendo a su compatriota moverse entre líneas con libertad.

“Tenemos una buena relación en el campo y fuera”, reconoce Gameiro, que busca su mejor nivel para tener alguna opción de entrar en el equipo de Francia para el Mundial de Rusia 2018. Además cuenta con la amenaza de poder salir del club en enero, cuando sean inscritos Diego Costa y Vitolo, llamados a ocupar plaza de titulares.

“Si el club no me dice de partir, me quedaré. Veremos lo que pase en enero, queda un mes para marcar muchos goles y ganar muchos partidos”, señaló el francés con optimismo.

El Chelsea, vigente campeón de la Premier League pero que no tiene este curso la regularidad del pasado, viene de ganar 3-1 al en su estadio al Newcastle, en un partido en el que remontó y en el que su estrella, el belga Eden Hazard, logró un doblete.

Los Blues son terceros a 11 puntos del imparable líder Manchester City. Una larga aventura en la Champions sería más que un consuelo para el grupo de Antonio Conte.

AFP / Londres, Reino Unido