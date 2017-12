Metropolitan Opera suspende relaciones con Levine tras ser acusado de abuso sexual

diciembre 4, 2017 - 7:42 am

El escándalo de los abusos sexuales en Estados Unidos sigue arramplando con grandes figuras del mundo de la cultura. La última, el emérito director de orquesta James Levine. La Metropolitan Opera de Nueva York suspende sus relaciones con este icono de la música clásica mientras investiga las denuncias de al menos tres hombres que le acusan de la agresión. Todos eran adolescentes.

Los hechos se remontan cinco décadas, de acuerdo con las primeras informaciones publicadas por The New York Post y The New York Times, cuando Levine estaba iniciando su carrera en el Met, donde trabajó como director de orquesta desde 1976. El sábado por la noche completó “Requiem” de Giuseppe Verdi y tenía previsto dirigir “Tosca” de Giacomo Puccini en la víspera de Año Nuevo.

Levine tiene 74 años. El Met estaba al corriente de las alegaciones desde octubre de 2016, cuando la policía de Lake Forest (Illinois) inició una investigación tras la denuncia de una de las víctimas, que entonces tenía 15 años. El asalto tuvo lugar cerca del Ravinia Music Festival, al norte de la ciudad de Chicago, donde hizo de director de orquesta los veranos entre 1971 y 1993.

El denunciante conoció al afamado pianista cuando era menor durante el festival. Mantuvieron una relación durante años. El asalto se produjo en 1985, en el interior de un coche cuando le llevaba a su casa. La víctima tiene ahora 48 años. “Estuve a punto de suicidarme. Me sentí solo y perdido. Trató de seducirme. Entonces no lo podía ver. Ahora sí”, según el relato publicado por la prensa local.

Los familiares de la víctima cuentan que comentó el abuso por primera vez en 1993, pero lo mantuvo en privado. El The Times cita dos casos más de dos hombres que sufrieron abusos cuando también eran adolescentes. “Aunque seguimos esperando los resultados de la investigación, en base a estas informaciones, el Met decide actuar”, afirma Peter Gelb, director general de la Ópera.

“Es una tragedia para aquellos cuyas vidas se vieron afectadas”, concluye Geld en una nota a la prensa. Levine, galardonado con 10 Grammys y nominado para 37 premios de la música, aseguró a los gestores del Met que todo era “completamente falso”. “Necesitamos determinar si estos cargos son ciertos y, si lo son, adoptaremos las acciones apropiadas”, concluyó el ejecutivo.

El País