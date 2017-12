diciembre 14, 2017 - 6:58 pm

El episodio de Reynaldo Rodríguez con un aficionado de los Leones del Caracas es un momento que el colombiano desea olvidar. Por su parte, el mánager Lipso Nava expresó que la Liga debe “tomar cartas en el asunto” para que este tipo de situaciones no se repitan en el Luis Aparicio ni en ningún parque de béisbol.

“Obviamente contrariado por lo que pasó, uno es humano y se deja llevar a veces por las emociones y es lamentable esto. No puedo justificarlo, sé que una conducta antiprofesional, pero él entiende y entiendo que esto sucede cuando no podemos razonar”, dijo Lipso Nava desde el ‘club house’ de las Águilas del Zulia, previo al encuentro ante los Tiburones de La Guaira.

“Me uno a la campaña de Mario Lisson y ojalá que la Liga pueda tomar cartas en el asunto. Nosotros somos sancionados por la Liga, pero yo creo que ya es hora, por el bien del espectáculo y el fanático que viene a ver un juego en familia, con niños, que no se presencien este tipo de cosas (…) Es hora de que cuando estas personas, que son específicas, asuman este tipo de comportamientos, la seguridad de los diferentes recintos las saquen del estadio. El hecho de que tú pagues una entrada no te da derecho a ofender y vejar. Entiendo la frustración del aficionado, pero si no puedes manejarlo cuando estás sentado tomándote una cerveza entonces vete a tu casa, cómprate una caja de cerveza y la pagas con el televisor, no con un pelotero”.



Este fue el mensaje que Lipso Nava compartió a la prensa:

“Buenos días Lipso, es ‘Chencho’, nada compa mis disculpas con el cuerpo técnico y compañeros de equipo por lo sucedido anoche. Me sacó de casillas el tipo y me dejé llevar por la rabia. Yo sé que hice mal al subir allá y todo tiene su límite. Es primera vez que hago esto, pero ya pasó y no puedo volver atrás, sé que el equipo está en busca de una clasificación y por eso quiero pedirte disculpas. Si puedes reunir al equipo antes de la práctica para presentarles mis disculpas por lo ocurrido”.

Lipso Nava agregó tras leer el mensaje: “No quiero con esto crear polémica pero ya es hora de hacer campaña, que los ocho equipos comiencen a concienciar con folletos, videos, bien sea en las pantallas, para que ya vayamos cambiando la mente del venezolano”.

Reynaldo Rodríguez protagonizó un momento de confusión en el estadio Luis Aparicio, luego de dirigirse hasta las sillas bajas, entre primera y el ‘home’, para encararse con un fanático de los Leones del Caracas que le profirió comentarios obscenos.

Por varios segundos se presentó una discusión que terminó con la salida del fanático, escoltado por personal de seguridad. Al momento de regresar al terreno de juego, Reynaldo Rodríguez fue expulsado por el umpire debido a la decisión que tomó minutos antes.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día