“¿Por qué me acosan?”: niño en EEUU recibe ola de apoyo por matoneo escolar

“¿Por qué me acosan?”: un escolar en Estados Unidos denunció ser víctima de ‘bullying’ en un conmovedor testimonio que se volvió viral en las redes sociales y generó una ola de solidaridad de estrellas de Hollywood, cantantes, deportistas y hasta un hijo de Donald Trump.

Visiblemente angustiado, Keaton Jones, de 11 años, cuenta en un video cómo se burlan de él en su colegio en Maynardville, Tenneessee (sur). Le habla a su madre luego de suplicarle que lo fuera a recoger porque tenía miedo de almorzar con sus compañeros.

“Se ríen de mi nariz, dicen que soy feo, dicen que no tengo amigos”, asegura entre sollozos. “Me tiran leche y ponen jamón dentro de mi ropa, me lanzan trozos de pan”.

El video, publicado el viernes en Facebook por la madre de Keaton, había sido visto el lunes más de 22 millones de veces y compartido en más de 440.000 ocasiones.

“¿De qué sirve? ¿Por qué les da alegría meterse con personas inocentes y encontrar la manera de ser malo con ellas?”, se pregunta Keaton.

“No me gusta que me hagan esto y sin duda no me gusta que se lo hagan a otras personas porque no está bien”, explica el niño.

“Las personas que son diferentes no necesitan ser criticadas por ello, no es su culpa”, agrega, desbordado por las lágrimas, antes de dar un mensaje de ánimo a quienes como él pueden estar sufriendo.

“Si se ríen de ti, no dejes que te moleste. Sé fuerte”, subraya. “Las cosas irán mejor un día”.

Desde el Capitán América a Hulk

Las voces de aliento de miles de desconocidos y numerosas celebridades no se hicieron esperar, desde Katy Perry y Victoria Bekham hasta Ricky Martin y Mónica Lewinsky. En Twitter, la etiqueta #Keaton era tendencia el lunes.

“Mientras estos vándalos en tu escuela están decidiendo qué tipo de personas quieren ser en este mundo, ¿te gustaría venir con tu madre al estreno de ‘Vengadores’ en Los Ángeles el año que viene?”, le dijo en Twitter Chris Evans, el actor que interpreta a Capitán América.

El cantante Justin Bieber elogió el coraje de Keaton y recomendó su video a sus 94,6 millones de seguidores en Instagram.

Mark Hamill, el legendario Luke Skywalker de “Star Wars”, también se pronunció: “Keaton, no pierdas el tiempo preguntándote por qué hacen esto. Son personas tristes que piensan que hacer daño a los demás les hará sentir bien porque no se quieren a sí mismos”.

“¿Por qué la gente hace esto? Quiero ser tu amiga”, le dijo Millie Bobby Brown, la protagonista de la serie “Stranger Things”.

También el rapero Snoop Dogg le dijo que contara con su amistad: “El amor es el único medio para combatir el odio”, le recordó.

“Tienes un amigo en Hulk”, le aseguró Mark Ruffalo, que interpreta al superhéroe verde, al confesarle que él también sufrió matoneo en la escuela.

La invitación de Trump Jr.

“Fue increíble conocerlo y darme cuenta de que tenemos mucho en común”, tuiteó el jugador de football americano Jarrett Guarantano.

Dana White, el presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC), la principal empresa que gestiona espectáculos de artes marciales, consideró el video “desgarrador” e invitó a Keaton a visitar su sede en Las Vegas.

El hijo mayor del presidente Trump, Donald Trump Jr., dijo que el video “realmente” lo había conmovido y señaló en Twitter que si Keaton aceptaba la invitación de White, con gusto lo recibiría en el hotel Trump de Las Vegas.

La primera dama Melania Trump, madre de Barron, de 11 años e hijo menor del mandatario, se pronunció en septiembre sobre cómo luchar contra el ‘bullying’, en un discurso al margen de la Asamblea de la ONU. La exmodelo recordó que ningún niño debería ser “perseguido, aterrorizado, acosado o aislado” y apeló a “los valores de la empatía”.

Kimberly Jones, la madre de Keaton, dijo en Facebook estar desbordada por la respuesta y “honrada” de que la voz de su hijo haya sido escuchada.

Según un estudio publicado en junio de 2017 en la revista “Pediatrics”, el acoso escolar sigue siendo un problema para 48% de los estudiantes en Estados Unidos. Varias investigaciones hallaron un vínculo entre ‘bullying’ y suicidio.

AFP