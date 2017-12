Mbappé: “Neymar no paraba de enviarme mensajes para que fichara por el PSG”

diciembre 19, 2017 - 11:57 am

“No paraba de enviarme mensajes: ‘¿cuándo vienes?'” afirmó el atacante francés Kylian Mbappé, en referencia a su relación con el astro brasileño Neymar Jr., mucho antes de que él fichara por el París Saint-Germain (PSG), en una entrevista que publica este martes la revista “France Football”.

“Con Neymar, es diferente. Desde que llegué me puso bajo sus alas y me integró. De hecho, él me esperaba. Antes de mi llegada al PSG, al final del mercado de fichajes, no dejaba de enviarme mensajes preguntando ¿Cuándo llegas? Yo le respondía: ‘Espera, ya voy’. Pero como tardó un poco, él debió decirse a sí mismo: ‘Me mintió, no vendrá”, “, relató el francé,s que mañana cumplirá 19 años.

El joven jugador se sintió muy bien acogido por Neymar lo que “ayudó a integrarse en el vestuario”.

Metas altas

El jugador más joven que ha integrado el “top 10” de la lista para el Balón de Oro afirmó que su eclosión ha sido más rápida de lo que esperaba, pero que su ambición sigue siendo alta, por lo que no sabe dónde llegará en el mundo del fútbol.

“En diez años quiero jugar en el mejor equipo del mundo. Si es el PSG, puede que todavía esté aquí”, afirmó.

Mbappé aseguró que se encuentra cómodo en el PSG, donde dijo sentir “cada vez más complicidad” con sus dos compañeros de tridente, el brasileño y el uruguayo Edinson Cavani.

Reconoció que su precocidad le impedirá “hacer cosas que suelen hacer los adolescentes” y le obligará a “comportarse como un adulto” demasiado pronto.

Entre sus sueños apuntó: “trofeos, títulos,… Tengo la cabeza llena de sueños. Sé que una carrera (de futbolista) no es muy larga, no tengo tiempo que perder”.

La promesa francesa ha sido pretendido por los grandes clubes del mundo como el Real Madrid, el Arsenal y el FC Barcelona pero finalmente se decantó por permanecer en Francia.

