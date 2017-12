diciembre 19, 2017 - 9:55 pm

Diego Maradona cerrará el año 2017 con más de un millón de seguidores, por lo que no dudó en compartir con sus fans el logro a través de un video donde se lo ve loco de contento y cantando desaforadamente.

“¡Ohhhh, somos un millón/ Un millón, un millón / Somos un millón, escribió Maradona junto a un video dentro de un auto en Emiratos Árabes al ritmo de la canción “Pop Goes the World” de la banda canadiense Men Without Hats.

“Gracias a la gente que me sigue. Un millón es mucho amor, mucho cariño, mucha fuerza, mucho poder. Yo no quiero poder para hacerle mal a la gente, quiero poder para que sea feliz junto a Diego Armando Maradona. Un beso para todos”, dijo el ex jugador y técnico de la Selección Argentina.

Ohhhh somos 1 millón!!!!!! 🎵🎵❤⚽️



Noticia al Día/Agencias