Manuel Rosales: Nadie podrá doblegar el anhelo de cambio de los venezolanos

diciembre 6, 2017 - 2:58 pm

El candidato a la gobernación del estado Zulia por UNT, Manuel Rosales, sostuvo este miércoles un encuentro con periodistas de la región, a quienes les manifestó su compromiso de trabajar con los medios de comunicación social.

Rosales remarcó que el cambio en Venezuela se va a lograr en las elecciones presidenciales de 2018 porque la gente se manifestará masivamente a través de la ruta electoral.

“Los venezolanos van a salir hasta de debajo de las piedras a votar. No existirá poder humano que doblegue a un pueblo que como río crecido busca su cauce, así como otros pueblos han logrado el cambio, así va a ser en Venezuela. Quien tenga una propuesta distinta a la electoral, que la presente y la discutimos, y si es buena, la apoyaremos”, aseguró.

El abanderado opositor señaló que actualmente Venezuela atraviesa por el mayor momento de incertidumbre y crisis de su historia. Agregó que el actual panorama amerita la presencia de los medios de comunicación social para vigilar la gestión de los gobernantes.

“En Venezuela no existe un sistema de seguridad social que nos permita a todos tener la oportunidad de decidir si retirarnos de la vida laboral o buscar otros oficios, una vez alcanzada cierta edad”, explicó.

“Venezuela luce como un bazar donde todo se compra y se vende. En la gestión pública necesitamos que exista alguien a quien rendirle cuentas, alguien que nos reclame y corrija en la actividad pública. Sin ningún tipo de control, algunos gobernantes toman los rumbos equivocados, por ello siempre debemos tener campanas que nos despierten ante cualquier hecho inusitado, y allí es donde necesitamos a los periodistas y a los medios de comunicación social. Los seres humanos estamos cubiertos por un fino barniz que nos diferencia a partir del cumplimiento de las reglas y las normas en la sociedad. Gobernaremos con transparencia y cuentas claras”, acotó.

Reiteró que el modelo político que se aplica actualmente en Venezuela es obsoleto y fracasado.

“Este modelo no es más que un comunismo disfrazado con algunas costuras de democracia, pero definitivamente no sirve. Nosotros llegamos a esto porque algunos medios de comunicación fueron responsables porque influyeron para desmeritar los avances que se estaban edificando en la democracia, aún con las imperfecciones y errores. El resultado es que apareciera esto que hoy tenemos. Eso no fue planeado por el pueblo, esto nació de las cúpulas, los medios y los grupos económicos. Hoy los medios de comunicación tienen la tarea de contribuir al restablecimiento de la democracia”, dijo.

