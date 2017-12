Manuel Rosales: “Los profesionales de la salud serán el alivio, tratamiento y cura que le daremos al Zulia”

diciembre 5, 2017 - 9:51 pm

El candidato a la gobernación del estado Zulia por UNT, Manuel Rosales, se comprometió este martes a realizar una gran alianza con los gremios médicos y hospitalarios para efectuar el relanzamiento del Nuevo Modelo de Gestión de Salud en la región. Realizó dicha aseveración desde un encuentro con profesionales de la medicina y sindicatos del sector.

“Tendremos una alianza para relanzar el Nuevo Modelo de Gestión de Salud. La salud no es solo el diagnóstico y el tratamiento, sino también la prevención. Vamos a iniciar los programas de Alimentación Escolar, Olla Solidaria, Ticket Alimentario, Con Buenos Ojos, Signo Vital, entre otros. Esto tiene que ser un esfuerzo de todos, y allí ustedes serán fundamentales porque son los protagonistas de lo que es la salud en la vida cotidiana. Queremos que participen con ideas y propuestas. Nos comprometemos a hacer las cosas con esfuerzo, cariño, pasión y dedicación”, enfatizó.

El aspirante a la primera magistratura regional agregó que lograr la reconquista de la gobernación será el primer paso para lograr cambiar el Gobierno Nacional y el actual modelo económico desastroso que vive Venezuela.

“Recuperaremos el Zulia y relanzaremos todos esos programas con urgencia porque no podemos permitir que niños sigan muriendo de hambre, eso es espeluznante. Es horrible tener un familiar enfermo y no seguir la medicina, o no tener para comprarla. Es terrible que los centros clínicos y ambulatorios hoy estén en el abandono, cuando antes teníamos el mejor modelo de salud del país. Pero podemos amilanarnos o pensar que todo acabó. Hay que dar un paso al frente, porque la victoria del Zulia será la victoria del voto, la ruta electoral y la democracia. Esa será la palanca para sacar a Maduro y a esta pesadilla que vive Venezuela”, sentenció.

El abanderado de Un Nuevo Tiempo (UNT) recalcó que a través del sufragio, se logrará un cambio de modelo económico y político en Venezuela, que se traducirá en prosperidad y desarrollo para la nación.

“Participemos este 10 de diciembre con nuestros familiares, amigos, vecinos y conocidos, para que ayudemos a sanar esa herida abierta, de cual emana dolor, frustración y desesperanza. Nosotros tenemos la obligación de sanar esa herida, para salvar a este país que se encuentra en cuidados intensivos. Lo lograremos con la participación de ustedes y de todos los zulianos. El trabajo será intenso y arduo pero no imposible. Ustedes, los trabajadores del sector salud, serán el alivio, el tratamiento y la cura que tenemos que darle al estado Zulia”, expresó.

Por su parte, Vinicio Villalobos, representante del Colegio de Médicos del estado Zulia, señaló que actualmente los profesionales de la medicina sortean muchos obstáculos para ejercer su labor en beneficio del colectivo.

“Son valientes los hombres y mujeres que se enfrentan todos los días a las necesidades de los pacientes, tan solo con su alma, corazón y conocimientos. Este modelo inmundo al cual nos han llevado, nos hace ser víctimas de la inseguridad y de una economía destruida que nos otorga un salario paupérrimo. Los médicos son héroes, porque muchas veces tienen que ejercer su labor en condiciones infrahumanas porque en los centros hospitalarios no hay dormitorios, agua potable, comida o aire acondicionado. Esta situación obliga a muchos médicos a emigrar a otros países. Aun así, trabajos sin recursos y sin descanso, pero con un corazón grande. Pronto saldremos de esta desgracia y seremos libres”, manifestó.

En el mismo sentido, el presidente del Sindicato de Clínicas y Hospitales del estado Zulia, Henry Ortega, explicó el estado de abandono en el sector salud ha llegado a niveles dramáticos.

“Actualmente ir a la puerta de un hospital es lo mismo que ir a la puerta de un cementerio porque no hay aspirinas, ni solución, ni reactivos, ni ningún insumo. Los pacientes deben llevar hasta el agua potable para lavarse. Los trabajadores quieren mejores salarios, seguro médico, vivienda digna, seguridad y calidad de vida. Por ello, invitamos a todos los zulianos que salgamos el 10 de diciembre y le demos el voto de confianza a Manuel Rosales. No nos arrepentiremos”, afirmó.

Nota de prensa