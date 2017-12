Maduro prioriza necesidades del país en cuatro puntos específicos: “Los atenderemos junto a los gobernadores y alcaldes”

diciembre 19, 2017 - 7:11 pm

El presidente de la república, Nicolás Maduro, encabeza una reunión de trabajo junto a los gobernadores y alcaldes, electos en las dos últimas elecciones, regionales y municipales, para definir un plan estratégico que logre abordar y solucionar las problemáticas que cada estado de Venezuela presenta.

El Primer Mandatario Nacional convocó a los 335 alcaldes y 23 gobernadores electos para una reunión en el Palacio de Miraflores, con el fin de instalar un taller especial de planificación del Consejo Federal de Gobierno (CFG), que servirá para organizar los proyectos para las regiones del país por los próximos cuatro años.

Al inicio de la reunión, el máximo mandatario brindó un saludo a los presentes: “Bienvenidos a todas las autoridades municipales y regionales mis respeto absoluto a todos, sean de la fuerza que sean, del gobierno o de la oposición, todos tienen mi respeto”. Asimismo, aseveró: “Venezuela se proyecta para el 2018 como un año de recuperación de la economía”.

El Gobierno destacó que los temas a tratar en este encuentro serán: Plan nacional de recolección de desechos sólidos, transporte público, plan nacional de agua, inversión para el sistema eléctrico y alumbrado y el plan nacional de seguridad y paz.

“Es la primera sesión del Gobierno nacional ampliado para establecer las prioridades y así arrancar el 2018 en aceleración constante para resolver las problemáticas que se vayan presentando”, dijo Maduro.

En este contexto el presidente Maduro enumeró cada uno de los puntos de prioridad:

Tema de los desechos sólidos (Basura)

En este punto Maduro aseguró que se trata de un tema de relevancia y de primera necesidad. Acotó que los Gobernadores y alcaldes deben atender la recolección de basura en sus comunidades desde este mismo martes para que las familias venezolanas pasen las Navidades en tranquilidad.

Maduro instó a los mandatarios regionales a generar propuestas para solucionar el problema de la basura en la calle implementando políticas de reciclaje.

Para este tema el presidente aseguró que esta noche aprobará recursos a las regiones más afectadas para atender de manera “inmediata” la problemática.

Problemática del Agua

Maduro calificó como segundo punto de importancia la distribución del agua a cada comunidad del país.

“Debemos garantizar que en cada hogar del país exista el servicio público del agua, aunque todavía nos falta, ya tenemos parte de la tecnología, vamos a implementarla y a ponerla a favor del pueblo”, señaló.

Seguridad

El presidente nombró como tercer punto de importancia, la seguridad.

Para ello, llamó a los alcaldes a priorizar los cuadrantes de paz por parroquia en conjunto con el gobierno nacional y el ministro de interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.

“Vamos a poner empeño, municipio donde no haya una delegación del Cicpc, me hacen llegar el informe lo antes posible, no puede haber una sola región sin seguridad”, comentó.

Transporte Público

En cuarto lugar, el presidente afirmó que se debe atender el problema de la falta de transporte público en todo el país y comentó que una de las fórmulas para garantizarlo será abriendo talleres municipales para atender la flota de autobuses del Gobierno Nacional.

“Yo los llamo a esta tarea, deben abrirse talleres municipales para que cada flota de autobuses sean reparadas cuando se les dañe algo”, acotó.

Consideró como un error “grave” que ministros pasados hayan enviado autobuses y flotas de transporte a diferentes regiones sin un plan de atención.

Nota en desarrollo…

Noticia al Día