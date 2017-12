diciembre 20, 2017 - 2:18 pm

“A Ramos Allup le dijeron ‘no se vista, que no va'”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el gobierno estadounidense “domina” la oposición, y que ya habría decidido quién será el candidato de las elecciones presidenciales.

“Ellos gobiernan a la oposición y decidieron quién es el candidato de oposición”, aseguró en su programa radial.

Afirmó además que Henrique Ramos Allup ya no será el abanderado. “Son abusadores y en la oposición se dejan abusar (…) Tengo quien me cuenta los chismes de Ramos Allup (…) Le dijeron ‘No se vista, que no va’, y él dijo ‘yes, sir, amen’”.

Rechazó nuevamente el conjunto de decisiones que ha tomado la administración estadounidense con respecto a Venezuela con el objetivo de generar una “crisis humanitaria”, según indicó.

Noticia al Día