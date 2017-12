Maduro: “Hoy senté a la MUD en la mesa de diálogo de manera definitiva”

diciembre 1, 2017 - 6:00 pm

El presidente de la república, Nicolás Maduro, anunció este viernes el inicio de diálogo entre Gobierno y oposición en República Dominicana. “Lo he logrado, senté a la MUD en la mesa, por la paz y la prosperidad”, dijo en cadena nacional.

Durante su alocución, el Jefe de Estado nombró a Jorge Rodríguez, Elías Jaua y Delcy Rodríguez como los representantes del Gobierno en el proceso de negociación. “Hoy 1 de diciembre y mañana 2 diciembre se van a dar las rondas de diálogo con la oposición venezolana por la paz”.

“Yo hace años he planteado el dialogo nacional como única vía para la paz, es el dialogo la palara, el entendimiento, no es la guerra ni la guarimba. Diálogo y mas dialogo (…) Yo le he planteado a la MUD un diálogo nacional por la paz, por la prosperidad, y lo logré, lo he logrado. Hoy senté a la MUD en la mesa de diálogo de manera definitiva”, expresó el mandatario.

El Presidente agradeció a la MUD por “toda su colaboración con el Gobierno revolucionario para instalar el diálogo en República Dominicana” (…) “Le doy las gracias al presidente Danilo Medina. Se ha instalado el dialogo y en Venezuela vamos a ir a una consolidación de la paz, así que buenas noticias”.

Más temprano, Maduro hizo un llamado a los jóvenes para participar en las elecciones municipales del 10 de diciembre. “Llamo a la juventud venezolana a a votar masivamente, a votar y a triunfar. Vaya a votar libremente, por el que usted quiera, pero vaya a votar”, exhortó Maduro.

“Esta es la elección número 23 en 18 años. El que no vota deciden por él”, agregó.

Maduro se encuentra acompañado del ministro para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, quien explicó que a la fecha, hay 6 millones 800 mil jóvenes (entre 15 y 35 años) registrados en el Carnet de la Patria, y más de 600 mil se encuentran dentro de Chamba Juvenil.

Manuel García / Alberto Barboza

Noticia al Día