Maduro ganaría las presidenciales en 2018, según Venebarómetro

diciembre 6, 2017 - 3:17 pm

El análisis, publicado este martes 6 de diciembre, señala que el 68% de la población califica de mala la gestión del jefe de Estado, mientras el 65,3 % considera que Nicolás Maduro debe salir “lo más pronto posible”.

Pero eso no significa que Maduro sea el favorito para ganar las venideras elecciones presidenciales previstas en el 2008, afirma Venebarómetro.

Si los comicios presidenciales fueran esta semana, Nicolás Maduro estuviese reelecto. Al medir las preferencias de los electores por personalidades, Maduro ganaría con el 28,6% frente a otros políticos de la Mesa de la Unidad Democratica: Leopoldo López (18 %), Henrique Capriles (15,4 %), Henry Ramos Allup (6,6 %) y Henri Falcón (6,3 %)

Para Venebarómetro, el mayor rival de Maduro no tiene rostro y no se encuentra por ningún partido político: el 25,1% de los encuestados no respondieron a la pregunta por quién votaría en las elección.

