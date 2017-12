Lukaku sale en camilla y con oxigeno tras recibir un golpe en la cabeza en choque ante el Southampton

diciembre 30, 2017 - 2:26 pm

El delantero belga del Manchester United Romelu Lukaku tuvo que ser evacuado en camilla de Old Trafford tras un choque con el jugador del Southampton Wesley Hoedt, este sábado en la 21ª jornada de la Premier League.

Tras solo nueve minutos de juego, en un duelo aéreo, la cabeza de Hoedt golpeó por detrás el cráneo de Lukaku, que pasó varios minutos tumbado en el césped, sin moverse, mientras era atendido por los servicios médicos.

Las asistencias médicas entraron al césped y tras realizar un primer diagnóstico durante unos minutos, se llevaron al jugador belga en camilla con una mascarilla de oxígeno.

Marcus Rashford entró en el lugar del atacante belga cuando corría el minuto 14.

14′ – Applause for @RomeluLukaku9, who is unable to continue – he’s replaced by @MarcusRashford. #MUFC #MUNSOU

— Manchester United (@ManUtd) 30 de diciembre de 2017