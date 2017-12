Los Yankees eligen a Aaron Boone como su nuevo mánager

diciembre 2, 2017 - 12:54 pm

Los rumores se confirmaron. Los Yankees de Nueva York eligieron al expelotero y actual comentarista de televisión Aaron Boone como su nuevo mánager, dijo el viernes una persona cercana a la decisión.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque el club no ha anunciado formalmente la decisión.

Boone, de 44 años, carece de experiencia como mánager o coach en nivel alguno desde que se retiró como pelotero al concluir la temporada de 2009. Su jonrón ante Tim Wakefield en el undécimo inning del séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana dio la victoria a los Yankees sobre los Medias Rojas de Boston.

Boone fue antesalista de las Mayores de 1997 a 2009. Participó en el Juego de Estrellas de 2003, cuando Nueva York lo adquirió a los Rojos mediante un canje.

Figuró entre seis candidatos entrevistados por el club para ocupar el puesto, y superó a Rob Thomson, coach de banca de Nueva York; Eric Wedge, expiloto de Cleveland y Seattle; Hensley Meullens, asistente del mánager de San Francisco; Chris Woodward, coach de tercera de los Dodgers, y el boricua Carlos Beltrán, exjardinero de los Yankees, quien se retiró como pelotero hace un mes, tras conquistar su primer título de la Serie Mundial con Houston.

Bill Madden, excolumnista del New York Daily News, fue el primero en informar que los Yankees se habían decantado por Boone.

La carrera de Boone con Nueva York fue breve. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido de básquetbol en enero de 2004, y fue dado de baja por los Yankees, al afirmar que infringió una cláusula de su contrato. Nueva York lo reemplazó adquiriendo a Alex Rodríguez, procedente de los Rangers.

Las Mayores