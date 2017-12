Los finalistas de 2017 en la competencia de fotos graciosas de animales

diciembre 5, 2017 - 2:25 pm

Este año se presentaron más de 3.500 fotografías de 86 países al Comedy Wildlife Photography Awards, un proyecto para defender la conservación de la fauna silvestre.

La competencia Comedy Wildlife Awards fue creada por los fotógrafos Paul Joynson-Hicks y Tom Sullam en Tanzania para apoyar la conservación de la fauna silvestre.

Los responsables dijeron que algunos de los objetivos de la premiación son “sensibilizar a través de la fotografía, lograr que las personas participen y usar el humor como un refuerzo positivo de las cosas buenas, en lugar de centrarse en las imágenes negativas que históricamente se han utilizado”.

A la competencia de 2017 se presentaron más de 3.500 fotografías de 86 países; y quedaron preseleccionados 40 finalistas.

“La conservación siempre estuvo en el corazón de la competencia, junto con el hecho de que las personas parecían disfrutar imágenes de animales haciendo cosas entretenidas”, dijo el fotógrafo Tom Sullam. Agregó que “al vivir en un país que posee la mejor vida salvaje del mundo, (Tanzania), se ve cuán destructivas pueden ser las acciones humanas para la vida silvestre”. Y concluyó: “Eso nos hizo querer ayudarlo un poco”.

os jurados del evento serán los creadores, Paul Joynson-Hicks y Tom Sullam; la presentadora de televisión de vida silvestre, Kate Humble; el actor y comediante Hugh Dennis; el fotógrafo de vida silvestre Will Burrard-Lucas; el experto en vida silvestre Will Travers y el editor de la sección Viajes de The Telegraph, Oliver Smith.

La competencia acaba de lanzar dos libros: ‘Comedy Wildlife Photography Awards’ y ‘Wild and Crazy’. Ambos pueden comprarse por Amazon.

Los ganadores de los Comedy Wildlife Photography Awards 2017 se darán a conocer el próximo 14 de diciembre.

