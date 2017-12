diciembre 10, 2017 - 12:26 pm

Vasyl Lomachenko y Guillermo Rigondeaux se enfrentaron este sábado en el Madison Square Garden por el Título Mundial de Boxeo Superpluma OMB. El ucraniano retuvo su cetro pues el cubano no salió a disputar el séptimo round.

La batalla entre Lomachenko y Rigondeaux no tuvo el mismo brillo que sus medallas doradas conseguidas en los Juegos Olímpicos. Los bicampeones no llenaron las expectativas de los asistentes al Madison Square Garden y todo se vio más perjudicado por la decisión de ‘El Chacal’ de no salir a combatir el séptimo asalto.

Guillermo Rigondeaux perdió su estilo y la pelea

Antes de todo ese dramático final para Guillermo Rigondeaux, ‘El Chacal’ salió con su habitual estilo en los primeros rounds. Lomachenko encontró la fórmula para poco a poco dominar al cubano y ganar el centro del ring.

Si bien no hubo golpes de poder; sí se notó una depurada técnica de dos grandiosos estilistas. Aunque Rigondeaux estuvo muy por debajo de su nivel habitual, dio chispazos de su técnica.

Al final Lomachenko fue el gran vencedor y justo; pues a partir del tercer asalto encontró el mapa para leer las intenciones de Rigondeaux y su victoria solo era cuestión de tiempo.

Las excusas de Guillermo Rigondeaux

Todo lo que se habló del peso, de la estatura, de la juventud, todos esos temas que los partidarios de Rigondeaux minimizaron al extremo, estuvieron de manifiesto en el cuadrilátero, ocuparon un lugar de parte del ucraniano, quien -desconocedor de la lesión de su oponente- sintió el olor de la sangre como un depredador.

Rigondeaux fue una sombra de su mejor versión. El Chacal escondía y bajaba peligrosamente la cabeza que era martillada una y otra vez por el jab cortante del europeo y unos ganchos que hicieron daño, quizá no de manera demoledora, pero sí en volúmenes de acción.

Los agarres constantes y el punto de penalidad en el sexto asalto fueron la expresión del fracaso, de la indefensión. Rigondeaux apenas lanzaba golpes y Lomachenko encontraba los giros corporales para aprovechar los descensos del cubano, que perdía de vista a su rival, quizá para evitar más castigo.

Ya no saldría para el séptimo. Rigondeaux diría el clásico “no más” en su esquina, porque ya no podía soportar el dolor. Lomachenko se elevaba a lo más alto de su trayectoria, adorado por sus seguidores que eran mayoría en Nueva York.

¿Qué viene para Guillermo Rigondeaux ahora? Una misión casi imposible. Si con un título en la mano le costaba trabajo asegurar buenas peleas, ahora, que momentáneamente lo ha perdido, su carrera es un gran signo interrogante. Mucho tendrá que trabajar su equipo para restablecerlo en su trono de las 122 libras.

