Lo hicieron de nuevo: Los Simpsons predijeron que Disney compraría Fox

diciembre 14, 2017 - 10:32 pm

Los Simpsons ya son considerados los Nostradamus de la actualidad, pues en varias oportunidades han hecho referencia a ciertos acontecimientos que en algunos casos pueden ser considerados sarcásticos y totalmente improbable que sucedan. Pero lo realmente cierto es que cada vez son más los eventos que han salido de la pantalla chica y se han convertido en hechos de la vida real.

En el episodio “Cuando se anhela una estrella”, de la décima temporada, Homero conversa con Alec Baldwin y Kim Basinger delante de una valla de Fox que dice “esta es una división de Walt Disney”, refiere el portal Indi 100.

En el episodio, que fue transmitido por primera vez en 1998, Homero se hace amigo de Baldwin y Basinger al punto de convertirse en su asistente, pero al develar que viven en Springfield, termina ante un juez con una orden de alejamiento.

El vaticinio cobra sentido luego de que la empresa Disney anunciara que será dueña del imperio de cine y televisión construido por Rupert Murdoch, tras la compra de una parte de 21st Century Fox por 52,4 millones de dólares.

Las compañías alegan que el negocio, que una vez fue “impensable”, se pactó para “remodelar la industria de los medios” y “transformar el paisaje de Hollywood”.

Disney announces it has reached a deal to acquire 21st Century Fox, as predicted by a Simpsons episode that first aired on November 8, 1998. pic.twitter.com/kzloJQHeM8

— Darren Rovell (@darrenrovell) December 14, 2017