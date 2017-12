Lewandowski y James se enfrentarán en el Mundial: “Estoy contento por el duelo contra mi colega del Bayern”, dice el polaco

diciembre 1, 2017 - 1:28 pm

El delantero polaco Robert Lewandowski afirmó este viernes, tras conocer que su selección se medirá en la primera fase del Mundial de Rusia 2018 a Colombia, que está contento de poder enfrentarse a su compañero en el Bayern Múnich, James Rodríguez.

“Estoy contento particularmente del duelo contra Colombia y contra mi colega del Bayern, James”, señaló.

Polonia, cabeza de serie del Grupo H, jugará en el Mundial contra Colombia, Senegal y Japón.

“No es un grupo fácil y no seremos favoritos. Es bonito tener rivales tan interesantes, venidos de todos los continentes”, consideró el polaco.

El polaco también dirigió un mensaje al neogranadino en sus redes sociales: “Hola mi hermano James Rodríguez, recuerdo tus grandes goles durante la última Copa del Mundo. Espero que recuerdas los míos en Rusia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hola mi Hermano @jamesdrodriguez, I remember your great goals during the last World Cup. I hope you will remember mine from Russia #WC2018 #Russia2018 #PLCOL

— Robert Lewandowski (@lewy_official) 1 de diciembre de 2017