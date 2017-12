diciembre 6, 2017 - 4:44 pm

La abstención será mayor que la reportada

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó este miércoles que el resultado esperado en las elecciones municipales, “con barrida chavista no significa, para nada, que el chavismo sea mayoría en Venezuela. Sólo muestra lo difícil que ha resultado para la oposición mantenerse unida frente a un adversario organizado y abusador del poder”.

A través de su cuenta en Twitter, León publicó varias opiniones y pronósticos de cara a las elecciones municipales que se llevarán a cabo este domingo 10 de diciembre.

“Por primera vez las encuestas nacionales no pueden darnos información sólida sobre participación en elecciones locales, pues la abstención esperada es mayor que la reportada. En nuestra opinión, el resultado será mucho peor para la oposición que lo reportado en encuestas”, escribió.

León recordó que la oposición va a este evento electoral local fracturada. “Los partidos convencionales llamaron a no votar, mientras no pudieron parar a sus líderes locales de postularse. Con eso, ni habrá abstención total ni habrá triunfos masivos de la oposición rebelde”.

Asimismo, destacó que los candidatos opositores, corriendo en esta contienda, lo hacen sin el apoyo formal de sus partidos ni de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aunque veladamente los ayuden, “y compiten contra los chavistas, contra una catajarria de opositores lanzados sin unidad y contra el llamado a abstención en sus filas”.

Igualmente, el Presidente de Datanálisis aseguró que los candidatos opositores irreverentes que pueden ganar son aquellos que participan en municipios hiper opositores donde el chavismo es prácticamente inexistente o donde su liderazgo personal es contundente. “Eso ocurrirá en una minoría clara de localidades”, a su criterio.

En ese sentido, señaló que el resultado obtenido en las elecciones locales no tendrá una interpretación convencional, pues “los pocos triunfos opositores no significan que la oposición nacional es minoría, pues se refiere en realidad a una fractura inducida y una abstención convocada por la misma oposición”.

“Perder la mayoría de alcaldías, en un evento donde la MUD y los partidos grandes llamaron a no participar no puede ser considerado una derrota opositora. Es lo normal y esperado. No haber logrado mantenerse unida y tomar una decisión abstencionista sin controlar sus bases: SI”, sentenció.

Noticia al Día