LeBron James prefiere estar con sus hijos que jugar finales en la NBA

diciembre 25, 2017 - 1:27 pm

Las sucesivas derrotas en las Finales de la NBA -cinco hasta la fecha- ya no quitan el sueño a LeBron James, quien ha aprendido a controlar una ansiedad por ganar que le había empujado durante algunos años de su carrera,

El tres veces campeón de la NBA ahora valora más el bienestar de su familia que el legado que deje en la historia del deporte y de la liga.

Preguntas y respuestas de LeBron James

Con motivo del partido que reeditará este lunes de Navidad las Finales de los últimos tres años entre Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors, los periodistas preguntaron a LeBron James sobre si había conseguido superar, seis meses después, la derrota en las Finales en cinco partidos contra los Warriors, que supone la quinta de su carrera en ocho participaciones.

En declaraciones que recogió el periodista de ESPN, Dave McMenamin, el cuatro veces MVP afirmó que se encontraba en un momento muy maduro de su carrera, después de 15 años en la liga y ocho Finales a sus espaldas, no siente que deba demostrar nada.

“Lo que me va a quedar grabado es ver a mi pequeña sonreír, ver a mis hijos graduarse de la escuela secundaria, la universidad”, dijo. “Sigo hablando con todos sobre victorias y derrotas, pero no es lo único que me preocupa. He tenido momentos muy frustrantes en mi carrera y el tercer partido de las Finales fue uno de ellos, pero ya no estoy allí, y estoy bien. No me ha quitado el sueño”, concluyó LeBron James.

mediosdeportivos.com / Noticia al Día