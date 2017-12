diciembre 8, 2017 - 4:04 pm

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez informó que este viernes arribarían a la entidad gandolas con gasoil que fueron despachadas por Pdvsa en horas de la madrugada, las fallas en la distribución han generado que menos del 50% de las líneas de autobuses estén laborando.

Explicó que esperan con la llegada de estas gandolas se solvente la situación que se está generando en la entidad y que ha obligado a los usuarios a movilizarse en transporte no convencional como camiones ganaderos y camionetas con cavas.

“Por qué el transporte sigue teniendo deficiencias a pesar que el Gobierno Regional ha brindado ayuda (…) porque no tienen cauchos, no tienen repuestos, no tienen baterías y porque no tienen gasoil y esa es una de las razones por las que hoy amanecimos con una situación crítica nos quitaron Cobiserta para agarrar los cauchos para ellos y la gente padeciendo, montándose en camiones, jaulas ganaderas pero ellos prefieren tener ahí los cauchos que sacarlos y dárselos al transporte”, acotó.

Entre tanto funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN) retuvieron, en diversos puntos de control, siete unidades del transporte público que circulaban con pasajeros fuera de la ruta autorizada.

En materia social, este viernes el Gobierno Regional otorgó 92 ayudas a través de la oficina de autoconstrucción con un monto total de 256 millones de bolívares.

Globovisión