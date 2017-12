La tenista serbia Jelena Jankovic no jugará el Abierto de Australia

diciembre 8, 2017 - 6:59 pm

La noticia a secas es que Jelena Jankovic no disputará el Abierto de Australia 2018. Y las dudas sobre su futuro en el circuito se acrecientan.

Después de un período especialmente negativo en cuanto a lesiones, la serbia afirmó en una entrevista que aún no era tiempo de retirarse pero lo cierto es que no supone esto una buena noticia.

Primer torneo de Gran Slam que se pierde Jelena Jankovic

Sin fecha prevista para su vuelta será el primer torneo de Grand Slam que se perderá en su carrera dejando en 56 el número de majors consecutivos que disputó (desde enero de 2004).

La tenista serbia Jelena Jankovic concedió una entrevista a la web rusa Zurnal, dónde habló de su carrera deportiva y sobre si se plantea retirarse del tenis en un periodo corto de tiempo.

Jelena Jankovic explicó lo difícil que fue esta temporada en cuanto a lesiones se refiere, provocando que jugase muy pocos torneos: “Después de operarme a principios de temporada decidí retirarme un tiempo, porque me di cuenta de que el tratamiento parcial no producía un resultado determinado y que tenía que descansar en todos los sentidos. Estoy luchando con lesiones de larga duración, y aunque tengo unas ganas inmensa de jugar al tenis, no puedo ejecutarlo físicamente. Amo este deporte y no me planteo para nada retirarme. El año 2017 no me trajo nada bueno, así que tomé la decisión de no competir hasta que no me encontrase 100% físicamente”.

La ex número uno del mundo en el año 2008, abandonó el top 100 por primera vez desde que es jugadora de primer nivel, algo que Jelena no ve con demasiada preocupación.

“He madurado como persona y especialmente como jugadora. En estos momentos no pienso en mi ránking y en el futuro, sino simplemente en vivir en el presente y recuperarme lo antes posible. Es lógico que esté en posiciones bajas ya que tan sólo he conseguido nueve victorias en esta temporada, pero ojalá podamos revertir la situación y colocarnos en la zona media-alta de la tabla clasificatoria”, dijo Jelena Jankovic.

