La revista Time nombra “Personalidad del Año” 2017 a las personas que “rompieron el silencio”

diciembre 6, 2017 - 10:43 am

Este miércoles, como todos los años, la prestigiosa revista estadounidense Time reveló quien fue designado como “Personalidad del Año” 2017, resultando como ganadoras todas aquellas personas que “rompieron el silencio” y se atrevieron a denunciar los casos sobre acoso sexual que se han venido suscitando a lo largo de los años.

Las principales ganadoras son las mujeres que se atrevieron a declarar sobre el caso Weinstein, como las actrices Angelina Jolie, Ashley Judd y Rose McGowan, debido a que dicha acusación desencadenó una ola de denuncias que expuso una realidad perturbadora sobre el acoso sexual en los Estados Unidos.

“Los rompedores de silencio”, como han sido denominados por Time, son un grupo de personas, conformado mayormente por mujeres, que han acusado públicamente a reconocidas personalidades por acosar sexualmente, además de todas aquellas víctimas que se unieron y contaron sus historias utilizando el hashtag #MeToo (yo también).

The Silence Breakers are TIME’s Person of the Year 2017 #TIMEPOY https://t.co/mLgNTveY9z pic.twitter.com/GBo9z57RVG

— TIME (@TIME) 6 de diciembre de 2017