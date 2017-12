La Casa Blanca niega reporte de que Trump dijo que los inmigrantes de Haití “tienen sida”

diciembre 23, 2017 - 6:45 pm

La Casa Blanca rechazó con fuerza un reporte sobre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre inmigrantes de una manera desdeñosa y degradante durante una reunión en junio con altos funcionarios de su gobierno.

El desmentido fue en respuesta a un explosivo reporte del diario The New York Times, que escribió que, de acuerdo con dos funcionarios no identificados, Trump dijo durante una reunión en junio que las personas que llegan desde Haití “todas tienen sida”, que inmigrantes nigerianos recién llegados nunca “volverían a sus chozas” en África y que Afganistán es un paraíso terrorista.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, emitió un comunicado criticando al periódico y negando que Trump hiciera esos comentarios.

“El General Kelly, el General McMaster, el secretario Tillerson, el secretario Nielsen, y todo el personal superior presente en la reunión niegan estas afirmaciones escandalosas y es triste y revelador que el New York Times imprimiera de todos modos estas mentiras de sus ‘fuentes’ anónimas”, dijo Sanders.

El reporte dice que la reunión en la Oficina Oval durante el verano incluyó al secretario de Estado Rex Tillerson, al entonces secretario de Seguridad Nacional John Kelly y funcionarios de alto nivel, incluyendo el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, quien el Times dice que entregó a Trump una lista de cuántos inmigrantes habían recibido visas para entrar a Estados Unidos en 2017.

El reporte del Times dice que Kelly y Tillerson intentaron responder explicando cuántas de esas visas eran para viajeros de corta estancia, pero que cuando Trump continuó, Kelly y Miller “volvieron su ira” contra Tillerson, quien levantó los brazos y dijo que tal vez debería dejar de emitir visas en general.

El Times dice que su reporte fue producto de más de tres docenas de entrevistas. La fuente de los explosivos comentarios despectivos sobre los inmigrantes atribuidos al presidente es un par de funcionarios no identificados, uno de los cuales el Times dice que estuvo presente en la reunión, y el otro fue informado sobre los comentarios por otro de los asistentes.

Pero el Times dice que muchos otros participantes le dijeron que “no recordaban” que el presidente utilizara esas palabras.

CNN