diciembre 24, 2017 - 9:37 pm

La estrella de TV Kim Kardashian West está “archivando” toda la ropa de North West, y espera que su hija de cuatro años aprecie este esfuerzo cuando sea mayor.

La estrella de 37 años publicó en las redes sociales que está guardando todas las prendas de su hija de cuatro años, incluido un vestido Givenchy, la prenda que su hija mayor usó para su bautismo, así como los artículos “más exclusivos”, informa femalefirst.co.uk.

Hablando en una serie de videos, que se han compartido en la cuenta Snapchat de la estrella de ” Keeping up With the Kardashians”, dijo: “Estoy archivando todos los looks de North”..

“¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas este atuendo de desfile de moda?”, aparece Kim diciéndole a North.

Kim también tiene un hijo de dos años, Saint West, con su marido, el rapero Kanye West, y la pareja está por tener su tercer hijo, fruto de una madre sustituta.

La Botana