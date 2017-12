Juan Vené cumple su promesa y no vota por Omar Vizquel para el Salón de la Fama

diciembre 7, 2017 - 1:43 pm

El periodista venezolano Juan Vené no votó por Omar Vizquel para el Salón de la Fama de Cooperstown y ahora medio mundo quiere crucificarlo.

La boleta de Vené, un referente obligado de la crónica deportiva en Latinoamérica, fue una de las 19 reveladas esta semana, para seguirle el paso a las votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

El veterano comunicador criollo votó por Trevor Hoffman, Chipper Jones, Fred McGriff, Jim Thome y el dominicano Vladimir Guerrero.

En primer lugar, no hay en los estatutos de la BBWAA una norma que obligue a los votantes a escoger a los candidatos de su propia nacionalidad.

En segundo lugar, no ha habido jamás nadie que haya entrado al Templo de los Inmortales con el voto unánime de los electores. Por las razones que sea, pero ni el mismísimo Babe Ruth, la encarnación suprema del béisbol, consiguió el 100 por ciento.

Entonces, no armemos una tormenta en un vaso de agua. Vené tendrá sus argumentos para descartar a Vizquel, al menos por esta ocasión y eso hay que respetárselo.

Y digo al menos en esta ocasión porque perfectamente el año próximo puede cambiar de parecer y darle su voto al ex campocorto, ganador de 11 Guantes de Oro. No hay nada malo en ello tampoco. En el 2014 no votó por McGriff y desde entonces sí lo ha hecho.

Ballot #19 is Juan Vené’s (https://t.co/q7hfjtWyli). He adds back Hoffman after dropping him last year. In the Tracker: https://t.co/EHQYbIMnWo pic.twitter.com/b7FgzL0dEP

— Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs) 5 de diciembre de 2017