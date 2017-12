José Pirela: “Voy a estar con las Águilas hasta donde llegue la temporada”

diciembre 12, 2017 - 5:54 pm

Terminó la espera. José Pirela se uniformará la noche de este martes con las Águilas del Zulia en el segundo encuentro de la serie ante Leones del Caracas, en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo. El ‘utility’ de los Padres de San Diego arrancará como bateador designado y como segundo en la rotación al bate.

El “Águila Negra” ofreció una rueda de prensa desde el ‘club house’ rapaz y afirmó que su presencia a partir de esta noche es para “ayudar al equipo y darle motivación”.

“Al principio de la temporada tenía pensado jugar el 1 de diciembre pero luego me dijeron que si lo hacía para esa fecha no iba a poder estar con el equipo si pasaban al ‘Round Robin’. Así se hizo, conseguimos ese permiso y voy a estar con el equipo hasta donde llegue”, dijo el grandeliga.

“Vengo a ayudar al equipo en lo que más se pueda, donde el mánager me necesite voy a dar lo mejor de mí”, aseguró.

Las Águilas se ubican en el quinto lugar de la tabla. Este lunes derrotaron 10-1 a los Leones del Caracas para continuar sin peligro de salir de los puestos clasificatorios.

“El equipo ha hecho gran trabajo, Lipso Nava ha tenido a todos mis compañeros contentos, han salido a los juegos con compromiso. No solo yo sino todos saben que dan el 100% (…) Vengo a aportar lo mismo, siempre me caracterizo por mi juego duro y mi energía y vengo a dar esa motivación”, dijo Pirela.

¿Se siente José Pirela capitán de las Águilas?

“No, la verdad no, el equipo no lo conformo yo. Águilas no depende de José Pirela sino de un grupo de peloteros que da el 100%, cada uno de nosotros siente el compromiso de darle el título a la fanaticada. Todos somos capitanes”.

“Este tiempo que he estado rehabilitándome del dedo me he estado preparando, eso formaba parte del plan y claro que me siento preparado, física y mentalmente, quizás no estoy al 100% pero en los próximos días sí lo voy a estar”.

Antes de su lesión, José Pirela participó en 83 compromisos con los Padres de San Diego, en Las Mayores. Conectó 95 imparables (25 dobles y 4 triples) y 10 cuadrangulares. Anotó 43 carreras y remolcó 40. Logró 4 robos de base y dejó un promedio de .288 al bate.

“Me dijeron (los Padres) que viniera aquí a rehabilitarme y cuando estuviera listo podría jugar pero no me han hablado de lo que será el 2018”, soltó el trujillano.

Habló sobre la presencia de refuerzos como Jairo Pérez y Héctor Giménez dentro del equipo. “Desde el primer día que llegué aquí hemos hablado, es un orgullo que ahora estén en Águilas ya que son grandes peloteros. Todo el que llega a Águilas puede notar que somos una familia”.

A la afición aguilucha expresó: “Siempre me he sentido agradecido con los zulianos, que me han brindado un apoyo incondicional, ya que me dieron la oportunidad de debutar aquí. Son unos aficionados difíciles pero que aman a las Águilas. Gracias a ellos pasamos de los malos momentos y esperamos que sigan viniendo al estadio”.

¿Y siente presión José Pirela? (…) “Sí. Siento esa pequeña presión de ponerme a tope rápidamente, ya que los muchachos vienen haciendo un buen trabajo desde que inició la temporada. Si algún día Lipso tiene que sentarme para poner a otro jugador que está caliente yo no me voy a poner bravo sino que me seguiré esforzando”.

Alberto Daniel Barboza

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día