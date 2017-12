Jorge Rodríguez: “Estamos dispuestos a continuar el diálogo”

diciembre 15, 2017 - 8:57 pm

Jorge Rodríguez, Ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, y vocero oficial de la delegación del gobierno en el diálogo de paz que se llevó a cabo este viernes en República Dominicana, rindió declaraciones tras salir de una reunión con la oposición venezolana de más de ocho horas.

Acompañado por Delcy Rodriguez, presidenta de la ANC y el ministro de Educación, Elías Jaua, el ex alcalde de Caracas aseguró “El día de hoy ha sido un evento contractivo, hemos avanzado mucho en estos seis temas de la agenda que nos hemos puesto las partes involucradas, nos sentimos felices de que sea el dialogo el que se imponga como método para dirimir nuestros asuntos políticos y sociales”.

Rodríguez resaltó que “Esta es una muy buena noticia para los venezolanos, estamos sentados, no son reuniones retoricas, sino que son para la construcción de un acuerdo de convivencia democrática. Estaremos y viviremos estas navidades en absoluta paz”. “Hemos establecido la disposición a mantenernos en este proceso de dialogo, que aun cuando es arduo nos ha permitido avanzar bastante”, afirmó.

“La política debe ser la moneda y el instrumento para resolver nuestros asuntos, no a balas, no a la muerte, no a la segregación racial. Creo que hay un acuerdo, los asuntos de venezolano se dirimen entre venezolanos.”, dijo el ministro.

Del mismo modo, rechazó la intervención de países como Estados Unidos y asentó que “No aceptamos injerencia de ningún tipo por parte de groseras potencias que se creen gendarmes del mundo. Estamos los venezolanos, entre venezolanos resolviendo asuntos que solo competen a los venezolanos y las venezolanas”.

Afirmó que la tolda oficialista se mantendrá abierta a participar en el diálogo y que estarán presentes nuevamente el próximo 11 y 12 de enero en una siguiente reunión con la oposición venezolana en la misma sede. También agradeció la presencia de los cancilleres y países invitados que fungieron el papel de acompañantes en esta oportunidad.

Cabe destacar que ambas partes estuvieron acompañadas por los siguientes observadores internacionales: Expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, los cancilleres de México, Nicaragua, y Chile. También representantes de Bolivia y de San Vicente y las Granadinas.

Noticia al Día