diciembre 10, 2017 - 6:20 pm

Ya voté en familia, ahora, lo defenderé. Así lo informó el Presidente Copei-Zulia, Joaquín Chaparro.

Esta mañana cumplí con mi deber de ciudadano, llegué a mi lugar de votación donde materialisé mi rechazo a este desgobierno de Maduro y confieso que me siento muy bien al hacerlo por ti y por el estado Zulia. Muy rápido seguro me fue fácil, no estuve mucho tiempo en mi centro de votación pero di mi voto por las fuerzas del cambio y el regreso de la esperanza, aún estás a tiempo, vota.