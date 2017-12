Jesús Valdez se hará este martes el examen antidoping en la capital

diciembre 11, 2017 - 11:54 pm

Jesús Valdez se someterá este martes en la capital de la República al examen antidoping de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

“Cacao” se negó a realizarse la prueba el pasado 7 de diciembre por no estar en el listado original del proceso en el partido entre Leones y Navegantes. “Durante el juego con Leones del Caracas, un funcionario de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, se presentó sin ninguna orden para hacerle la prueba a Valdez. Nos negamos porque no se cumplió con el procedimiento”, aseguró Roberto Ferrari, presidente del Magallanes.

A someterse a la prueba

El dominicano, que este martes debe jugar con su equipo ante Tigres de Aragua, en Maracay, deberá acudir a suelo capitalino para acudir al Comité Antidopaje de la LVBP (CALVBP), ente que ahora contará con Domingo Álvarez, como coordinador y a Domingo Santander.

Tras el caso de el quisqueyano, el Comité al completo renunció, luego de que la LVBP desestimara el caso, al asumir que no se habían llevado a cabo los lineamientos necesarios para las pruebas. “Yo no me iba a hacer nada si no salía sorteado, porque si salgo limpio los demando”, dijo Jesús Valdez.

Noticia al Día/ Meridiano