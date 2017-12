Infierno californiano: los fuertes incendios no dan tregua en el condado de Ventura

diciembre 8, 2017 - 10:41 pm

Los fuertes incendios forestales no dan tregua en el sur de California y este miércoles llegaron al lujoso barrio de Bel Air, en la ciudad de Los Ángeles, lo que obligó a ordenar evacuaciones de unas 200.000 personas de la zona, informan los medios locales.

Las llamas han arrasado más de 64.750 hectáreas en inmediaciones de las ciudades estadounidenses de Santa Paula y Ventura.

Más de 5.700 bomberos luchan para sofocar el fuego, que es alimentado por el viento, amenazando a decenas de miles de hogares en la zona.

La agencia AP informa de la muerte de una mujer. Su cadáver fue descubierto en un automóvil que se encontraba en la zona del incendio.

#CaliforniaFires #LilacFire NARROW ESCAPE #Video of the #Fires in California LET YOUR ANIMALS GO! Give them a fighting chance. California Wildfire Video #SanDiegoFires pic.twitter.com/MdoAw8IWdk

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado el estado de emergencia en California y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias coordinar los esfuerzos de socorro en los condados de Los Ángeles, Riverside, San Diego, Santa Bárbara y Ventura.

The #GOPTaxScam is gonna screw over people affected by the California wildfires-retweet if you agree that’s completely messed up & plain wrong. pic.twitter.com/GS8ppeLDcv

— Scott Dworkin (@funder) December 8, 2017