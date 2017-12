diciembre 7, 2017 - 3:12 pm

Un cruel video que muestra la brutal paliza de un hombre chino a un galgo de su propiedad se ha viralizado en las redes sociales, informa el portal web de China noticias Shanghaiist.com.

En las crudas imágenes se aprecia cómo el hombre agarra al perro por las patas traseras y lo voltea con fuerza para golpear tres veces su cabeza contra el suelo. Las posibilidades del animal para oponer resistencia son muy limitadas, ya que en esos momentos llevaba puesto un bozal. Al final del video, se ve al perro exánime tirado en medio de un charco de sangre.

Se reporta que la paliza fue un castigo por perder una carrera de galgos celebrada en el condado de Xiong, en la provincia de Hebei, y que el hecho ocurrió el 3 de diciembre.

La suposición de esta hipótesis se fundamenta en las palabras que espeta el desalmado hombre ante la cámara: “Escuchen, dueños de perros, si su perro no está en buenas condiciones, cómanselo”. “Perdió la carrera, así que ahora me voy a comer su carne”, amenaza. La identidad del malhechor aún no ha sido desvelada.

Cronica