¡Increíble! Benevento perdía su decimoquinto partido seguido ante el Milan de Gattuso y el portero lo empata en el 95′ (+Video)

El fútbol siempre regala momentos memorables a sus apasionados fanáticos. Y este domingo, en el estadio Ciro Vigorito, el encuentro entre el colista Benevento y el AC Milan, que estrenaba a Gennaro Gattuso como su técnico, dio uno de esos recuerdos.

El Benevento perdía 2-1 hasta el minuto 93 y veía como se le escapaba nuevamente la opción de puntuar en la Serie A luego de 14 derrotas seguidas y cero puntos.

Pero la última jugada del partido cambió la historia. En una jugada a balón parado desde el costado, la última chance del Benevento en el 95′, subieron todos los jugadores para intentar igualar el partido. Ni los defensores ni los delanteros, el gol de la igualdad lo marcó el portero Alberto Brignoli al impactar con un soberbio cabezazo el esférico que hizo estallar a los fanáticos y a todo su plantel.

El gol, el primero de Brignoli en la Serie A, significó el primer punto para el Benevento en 15 fechas del campeonato italiano y un debut para el olvido de Gattuso.

Brignoli es el tercer portero que marca un gol en Calcio en los últimos 25 años y con su tanto puso fin a la peor racha de un equipo en un inicio de temporada en la historia de las principales ligas europeas.

Benevento’s keeper has just scored in the 90th minute against AC Milan, to secure the club’s first ever point in Serie A 😶 pic.twitter.com/XzL0GH8TxI

GOOOOOAAAAALLLLL!!!! OH WHAT AN INCREDIBLE STRIKE!!!! It’s the Benevento GOALIE who scores, INCREDIBLE in the 95th. This goal is making highlights everywhere for a while. 2-2 #BRIGNOLI | FT #BeneventoMilanpic.twitter.com/ukfC1xamQo

— Lega Serie A (@SerieAchannel) 3 de diciembre de 2017