Honduras: Oficialismo aplaude escrutinio y oposición denuncia manipulación

diciembre 8, 2017 - 8:22 pm

El gobernante Partido Nacional de Honduras aplaudió hoy la decisión del organismo electoral de realizar un escrutinio especial de 4.753 actas, mientras que la oposición denunció que ese ente está manipulando dichas actas.

“Le aplaudimos y le damos el respaldo como institución política al Tribunal (Supremo Electoral) y también nos ponemos a las órdenes del mismo, por si es necesaria cualquier información como lo hemos mostrado en más de una ocasión, nuestras actas están a la disposición”, dijo el titular del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, en rueda de prensa.

Señaló que el Partido Nacional, cuyo máximo líder es el presidente hondureño y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, aplaude que el organismo electoral haya decidido contar voto por voto de esas actas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este jueves que realizará un escrutinio especial con 4.753 actas y contará voto por voto para conocer al nuevo presidente electo del país en los comicios del 26 de noviembre.

Sánchez resaltó la necesidad de que el TSE de a conocer rápido los resultados del recuento especial porque por respeto al pueblo hondureño ya no se puede seguir perdiendo más tiempo.

Solicitó, además, al TSE que acelere el proceso para que los hondureños puedan conocer al presidente electo en los comicios, en los que tras el escrutinio del 100 % de las mesas electorales el triunfo correspondería a Hernández, quien se presentó a una polémica reelección, cuestionada por la Alianza de Oposición contra la Dictadura y por su candidato Salvador Nasralla.

Reinaldo Sánchez señaló que el Partido Nacional es el más interesado en que el proceso sea transparente y que “no quede duda de que Hernández ganó limpiamente los comicios”.

Hernández ganó las elecciones con el 42,98 % de los votos a Nasralla, que obtuvo el 41,38 %, según los resultados tras ser procesadas el 100 % de las mesas electorales en la fórmula presidencial, pero el candidato opositor denuncia que en el TSE se fraguó un fraude contra él y ha planteado incluso la repetición de las elecciones.

Por su parte, Manuel Zelaya, coordinador de la Alianza de Oposición y expresidente hondureño depuesto en 2009, dijo que le preocupa que las autoridades del TSE están haciendo la manipulación, están manoseando actas y manoseando votos.

Ahora van a abrir las actas. ¿Quién puede garantizar que anoche no cambiaron los votos, que no manipularon todo, están solos en el Tribunal de Elecciones?, subrayó Zelaya al canal 3 de la televisión local.

Lamento que no entendamos que el Tribunal de Elecciones ya no goza de confianza de la comunidad hondureña por la manipulación que ha habido, y por eso las declaraciones del magistrado presidente del TSE, David Matamoros, no tienen ningún tipo de credibilidad, enfatizó.

Zelaya señaló que las decisiones del TSE causan más dudas e incertidumbre en la población, y lamentó que el ente electoral no quiere aceptar que un organismo internacional llegue al país, como ha propuesto la Alianza de Oposición, para que haga la auditoría del sistema y revise acta por acta, votos y urnas.

Nasralla dijo hoy que el tribunal internacional que pide, debe crearlo la Organización de Estados Americanos (OEA) para que haga el recuento de voto por voto, de actas y cuadernillos de las elecciones, de las que se autoproclamó ganador el mismo día de los comicios, lo que también hizo Hernández.

Además, exige una auditoría forense del sistema de cómputo del TSE porque “está dañado, tiene un cáncer”, debido a que, según él, fue manipulado para alterar resultados que favorecen a Hernández.

En Honduras no hay segunda vuelta y gana el aspirante que obtenga más votos.

AFP