Héctor Giménez: “En Águilas me dieron la confianza que necesitaba”

diciembre 15, 2017 - 4:52 pm

Muy entusiasmado por los números que exhibe y que con ellos ha ayudado a los triunfos de las Águilas del Zulia, se mostró Héctor Giménez este viernes en la tarde , minutos antes del primer juego entre los Tiburones de La Guaira y las Águilas del Zulia en el parque Luis Aparicio “El Grande”, de Maracaibo.

La confianza ayudó a mejorar la consistencia de Héctor Giménez

“La confianza que me brindaron tanto directivos, técnicos y los peloteros me ayudó en mi llegada a las Águilas”, dijo Héctor Gimémez. “Luego consolidé mi actuación por la consistencia. Saber que tienes el apoyo te da tranquilidad y solo hay que salir a hacer el trabajo y por ello mis números están en ese nivel”.

Antes de los dos partidos de este viernes, Giménez exhibe average de .281 puntos, producto de 41 hits en 146 turnos, de ellos 5 dobles, 5 jonrones y 24 carreras remolcadas.

Giménez llegó en un cambio desde los Cardenales de Lara y desde que llegó se ha embasado en 29 de 35 partidos y ha tomado 18 bases por bolas.

“Cuando sabes que estarás en la alineación cada día, solo debes preocuparte por salir al terreno a producir y eso conseguí en Águilas, confianza que no tuve en los dos años con Cardenales”.

A sus 35 años mucho se especula sobre su permanencia en la pelota.

“Este año no jugué en el extranjero y dediqué todo ese tiempo en fortalecer mis piernas y todo el cuerpo y me siento bastante bien. Todavía no pasa por mi mente la idea del retiro y menos al estar con este equipo que es una familia y que todos los días sale a ganar los partidos”.

Para finalizar Héctor Giménez comentó que la llegada de José Pirela ha blindado al conjunto y que ahora el equipo luce para repetir el título.

Enrique Peña Díaz

Noticia al Día

Foto: Mysol Fuentes