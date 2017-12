Un GIF genera una increíble ilusión sonora que ha puesto de cabeza a las redes sociales

diciembre 7, 2017 - 7:35 am

Todo comenzó con un tuit compartido por Lisa DeBruine, psicóloga de la Universidad de Glasgow (Escocia). Se trata de un GIF animado en el que aparecen tres torres de tendido eléctrico y una de ellas salta por encima de un cable, como si de una cuerda se tratara.

Curioso efecto

Si bien la pieza gráfica no tiene sonido, DeBruine les planteó una pregunta a los usuarios de la red social que desató una gran polémica : “¿Alguien sabe por qué podemos escuchar esta GIF?”

Muchos de los usuarios coincidieron en que el cerebro humano se ve influenciado por el efecto de la tierra golpeada tras los saltos , lo que nos llevaría a ‘inventarnos’ el sonido.

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp

— Lisa DeBruine 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) December 2, 2017