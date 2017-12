Fujimori es trasladado a una clínica por taquicardia

diciembre 23, 2017 - 2:45 pm

El expresidente peruano Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel, fue trasladado hoy a una clínica particular de Lima por sufrir una taquicardia, según informaron los medios locales.

El hijo menor del exmandatario, el legislador Kenji Fujimori, acompañó a su padre en la ambulancia en la que fue llevado a la clínica Centenario del distrito de Pueblo Libre, según mostraron las imágenes de canal N.

El médico de cabecera de Fujimori, Alejandro Aguinaga, informó al diario El Comercio que el exmandatario padece una taquicardia, razón por la cual se decidió su traslado a la clínica, desde la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en la que cumple su sentencia.

De acuerdo a El Comercio, el expresidente ha presentado este mes una petición de indulto ante el director del penal en el que está recluido desde el 2009 y la Comisión de Gracias Presidenciales tiene que tramitarlo antes de ser enviada al mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

Precisamente, el indulto humanitario para Alberto Fujimori fue el ofrecimiento que supuestamente hizo el gobierno de Kuczynski al legislador Kenji Fujimori y otros nueve congresistas para abstenerse el jueves en la votación por la destitución del mandatario, según sostiene el partido Fuerza Popular, que había acordado votar a favor de la vacancia.

Alberto Fujimori llamó personalmente a los legisladores que votaron por la abstención para frustrar la destitución, confirmaron los congresistas que apoyaron a Kenji Fujimori.

No obstante, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, declaró ayer que el gobierno no negocia indultos y que el supuesto pedido de Fujimori aún no ha sido recibido por la Comisión de Gracias Presidenciales, dependiente del ministerio de Justicia.

Aráoz informó, no obstante, que este año se han presentado 45 peticiones de indulto a favor de Fujimori, pero que 39 fueron rechazados por no cumplir con los requisitos.

Alberto Fujimori, de 79 años, ha padecido de cáncer a la lengua y fue sometido a varias cirugías para controlar la enfermedad, lo cual se suma a problemas de presión arterial y vasculares en los últimos años.

En el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), sus hijos presentaron una petición de indulto humanitario, que fue rechazado porque su estado de salud no presentaba gravedad, y luego se presentó otra solicitud, tras la elección de Kuczynski, que fue retirada por la negativa del actual mandatario a evaluar esa opción.

Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por la autoría mediata de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992 ejecutada por el grupo militar encubierto Colina, así como del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

EFE