Fallece a los 92 años la madre de Elton John, Sheila Farebrother

Elton John, que este domingo por la noche desgranaba sus grandes éxitos ante un Palau Sant Jordi de Barcelona prácticamente lleno, ha comunicado que su madre, Sheila Farebrother, ha fallecido a los 92 años.

La estrella británica, de 70 años, ha compartido una imagen de él junto a ella en su Instagram. “Muy triste de tener que contar que mi madre murió esta mañana. La vi por última vez el pasado lunes. Estoy en ‘shock’. Viaja segura mamá. Gracias por todo. Te echaré mucho de menos”, ha escrito el músico junto a la imagen.

Durante años madre e hijo mantuvieron una pésima relación. Según explicó la propia Farebrother al tabloide ‘Daily Express’, el distanciamiento con su hijo se remonta al 2008 cuando Elton John le pidió que cortara en seco las relaciones con Bob Halley y John Reid, colaboradores del músico durante tres décadas, tras prescindir de sus servicios. Bob fue chofer y secretario del artista y John, su mánager. Pero ella no quiso hacer caso a su hijo. “Conmigo siempre han sido muy correctos. De hecho, Bob es como un hijo, además vive cerca de mi casa y me ayuda si necesito algo. Elton se lo tomó mal y llegó a decirme que me odiaba”, explicó Farebrother.

Casi una década después, Elton John y su madre retomaron su relación. “Con mi madre estoy de nuevo en contacto, hemos enterrado las hostilidades de los tiempos pasados”, dijo el músico. Y compartió una imagen de ambos para celebrar el pasado Día de la madre.

