El experimentado Evelio Hernández se une a las filas del Zulia FC

diciembre 16, 2017 - 11:36 am

Más refuerzos. El Zulia FC no suelta el pie del acelerador y sigue su puesta a punta para la venidera campaña con la incorporación de nuevos jugadores.

Este sábado, el “Buque Petrolero” confirmó los rumores y anunció la llegada del experimentado jugador Evelio Hernández.

Poseedor de una de las pegadas de derecha más sobresalientes de los últimos años en el fútbol venezolano, un aura de victoria que lo ha llevado a clasificarse a 13 competencias internacionales de clubes, y con un proceso de selección Vinotinto desde categorías menores hasta adulta, el mediocampista Evelio Hernández es la nueva rutilante contratación de Zulia FC para 2018.

Con el equipaje cargado de experiencia, Hernández, de 33 años de edad, ya viste de negriazul y está sumado al grupo de trabajo que realiza pretemporada. Relajarse no es una palabra que aparezca en el diccionario del yaracuyano.

“Trato siempre de integrarme lo más rápido posible con mis compañeros, Zulia FC es un equipo con jugadores muy habilidosos y que tienen muchas ganas de lograr cosas importantes, está de nuestra parte sacarle provecho a todo ese talento”, manifestó el futbolista que en el pasado torneo vistió la camiseta del Caracas FC.

Privó la organización

Hernández, quien por segunda ocasión defenderá un equipo de la región (ItalMaracaibo 2005-2006), confiesa que lo primero que lo atrajo de vuelta a la capital zuliana, además del “calor y la gente”, fue la organización.

“Se dieron todas las condiciones. Zulia FC viene creciendo a través de los años gracias a que es manejada por gente seria, con un cuerpo técnico ganador, instalaciones de entrenamiento y juego en excelente estado, y un grupo luchador. Esta es una institución que no tiene techo… ¡Estoy muy feliz de estar aquí!”, reflejó el segundo mejor asistidor de 2017 con nueve pases gol.

Aspiraciones ganadoras

Está claro que, luego de casi tres lustros de carrera, el juego de Evelio Hernández no tiene nada que demostrar. Sin embargo, cuando de aspiraciones se trata, el volante deja ver su ilusión en cada palabra. Su carácter proyecta el anhelo de un conjunto que trabaja para volver a las posiciones de vanguardia.

“Para defender me puedo ubicar donde Carlos (Maldonado) me diga, ofensivamente siempre me gusta estar en el medio, pero puedo estar como ‘8’ o más arriba. Trataré de aportar siempre lo máximo desde mi posición”, menciona. “Las expectativas son siempre las máximas. Lo primero es volver a clasificar a una copa internacional y eso nos va a permitir pelear arriba”, concluye el nuevo fichaje petrolero.

#Primera | Hernández (@eveliodjesus) ha clasificado a 13 copas internacionales de clubes, además de contar con experiencia en procesos de selección nacional desde categorías menores. En 2017 fue el segundo mejor asistidor del #FutVE. ⚽️⚫️🔵⚡️ #BienvenidoEvelio #VamosZulia pic.twitter.com/RXXKTAxgeJ — Zulia Fútbol Club (@Zulia_FC) 16 de diciembre de 2017



Prensa Zulia FC//Noticia al Día