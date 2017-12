Ex prospectos de los Bravos de Atlanta ya tienen nuevos equipos

diciembre 7, 2017 - 6:57 pm

El período para firmar a los ex prospectos de los Bravos de Atlanta, quienes se convirtieron en agentes libres como resultado de las infracciones de la organización de Atlanta con las firmas internaciones, se abrió el martes a las 9 a.m. ET, y los equipos interesados no tardaron en aparecer.

Los Bravos de Atlanta perdieron a 13 prospectos

Trece peloteros que se encontraban previamente bajo contrato con los Bravos de Atlanta fueron colocados de regreso en el mercado internacional, y casi de manera inmediata después del comienzo del nuevo período de firmas establecido por Major League Baseball, se informaron varias contrataciones.

La adquisición de más peso fue la del campocorto venezolano Kevin Maitán, quien estaba clasificado como el 38vo mejor prospecto del béisbol y la mejor promesa internacional por MLBPipeline.com cuando el período de firmas 2016-17 arrancó en julio pasado (posteriormente Maitán fue suplantado por el cubano Luis Robert).

Maitán firmó en un principio por US$4.25 millones, y se informó el martes que el venezolano había llegado a un acuerdo con los Angelinos por US$2.2 millones.

Esa misma noche, Jesse Sánchez de MLB.com supo que los Angelinos también habían llegado a un acuerdo con el torpedero venezolano de 17 años de edad, Liván Soto, por un monto de US$850,000.

El derecho dominicano Yefri del Rosario, quien recibió US$1 millón por parte de los Bravos en el mismo período de firmas, pactó con los Reales por US$650,000 el martes.

Y los Filis contrataron al receptor venezolano de 18 años de edad Abraham Gutiérrez, con quien llegaron a un acuerdo por US$550,000. Gutiérrez firmó con los Bravos por la cantidad de US$3,530,000 en julio del 2016.

Yunior Severino, un infielder de 18 años de edad, tenía programado un entrenamiento abierto en la República Dominicana este jueves.

A continuación, la lista completa de ex prospectos de los Bravos de Atlanta, junto a sus bonos por firmar originales y los bonos que recibieron de sus nuevos equipos.

Los ex prospectos de los Bravos de Atlanta

Ji-hwan Bae, SS, US$300,000

Juan Contreras, LD, US$1,2000,000

Yefri del Rosario, LD, US$1,000,000 — Reales, US$650,000

Abraham Gutiérrez, C, US$3,530,000 — Filis, US$550,000

Kevin Maitán, SS, US$4,250,000 — Angelinos, US$2,200,000

Brandol Mezquita, OF, US$300,000

Juan Carlos Negret, OF, US$1,000,000 — Reales

Yenci Peña, SS, US$1,050,000

Ángel Rojas, INF, US$300,000

Yunior Severino, INF, US$1,900,000

Liván Soto, SS, US$1,000,000 — Angelinos, US$850,000

Antonio Sucre, OF, US$300,000

Guillermo Zúñiga, LD, US$350,000

Cada pelotero que fue declarado agente libre tiene derecho a quedarse con su bono por firmar original y además recibir el bono de su nuevo club. Los agentes libres están disponibles para firmar durante un período de firmas especial que culminará el 15 de enero del 2018 a las 5 p.m. ET. Si un jugador no ha firmado para esa fecha, no podrá recibir un bono por firmar de ningún equipo. Si un pelotero no ha firmado para el 1ro de mayo del 2018, tiene la opción de volver a firmar con los Bravos, aunque no podrá recibir bono alguno. Se requiere que todos los jugadores elijan a nuevos representantes para este proceso.

Cualquier club que esté interesado en firmar a uno de estos ex prospectos de los Bravos de Atlanta recibirá un poco de ayuda. Major League Baseball ha otorgado una exención para cualquier equipo que firme a jugadores que se convirtieron en agentes libres.

MLB / Noticia al Día