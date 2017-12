Estos son los 20 latinos más influyentes de la industria de la tecnología de 2017

diciembre 16, 2017 - 9:55 pm

Por quinto año consecutivo CNET en Español presenta su lista de los 20 latinos más influyentes en la industria de la tecnología. Al igual que con la lista del año pasado — y de años anteriores — la de 2017 celebra el trabajo de ingenieros, diseñadores, programadores y emprendedores, tanto de conocidas gigantes tecnológicas como de exitosas startups que buscan aportar sus propias innovaciones para revolucionar sus respectivas industrias.

No es una tarea fácil. Encontrar latinos en posiciones de alto rango en las grandes corporaciones es de por sí difícil y hallarlos en el campo de la ciencia y la tecnología es todavía más duro.

La lista de este año llega también en momentos difíciles para muchos inmigrantes en Estados Unidos, no sólo por las crecientes restricciones a las visas H-1B para trabajadores cualificados, sino también debido a la reciente cancelación de DACA, un programa que ofrece protección a casi un millón de jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran pequeños. Muchos de estos jóvenes trabajan para empresas como Google, Microsoft, Apple, IBM y muchas otras de Silicon Valley, aunque cabe aclarar que ninguno de los latinos de esta lista pertenece a dicho grupo.

Sin embargo, todo esto no hace más que contribuir todavía más al enorme talento, compromiso y creatividad de todos los profesionales que destacamos en esta ocasión.

Así, en el marco del Mes de la Herencia Hispana — que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre — y del quinto aniversario de CNET en Español, echamos un vistazo de cerca a los hispanos que se han destacado en la industria.

La lista que presentamos en esta oportunidad abarca un amplio rango de puestos, experiencias, habilidades y, por supuesto, historias. Incluye a seis mujeres y a profesionales de origen mexicano, puertorriqueño, español y peruano, así como estadounidenses de origen hispano. Las empresas que representan van desde gigantes como Google, Apple y Facebook hasta instituciones como la NASA y la Universidad de California en Davis y empresas de creación propia como Emblematic Group. Hay un mexicano — Alberto Villarreal — que ayudó a diseñar los teléfonos Pixel de Google; una científica peruana — Katia Vega — cuyo trabajo se centra en la llamada “belleza tecnológica” y un joven español — Santiago Pina Ros — que se encarga de desarrollar nuevas funciones de WhatsApp para el iPhone.

Una tendencia este año es la presencia de profesionales en el área de la inteligencia artificial, o áreas relacionadas a ésta, una de las categorías de la industria que están transformando la forma en que convivimos con nuestros dispositivos y con la tecnología en nuestros hogares. A este grupo pertenecen ejecutivos de Apple, Mozilla y Amazon, por ejemplo.

Y ¿cómo los encontramos?

Fue un trabajo de equipo. Desde la publicación de nuestra primera lista en septiembre de 2013, el equipo de CNET en Español emprende cada año una nueva búsqueda. Por meses hemos investigado, preguntado, buscado y recopilado información sobre los miembros de la lista y hemos sometido a una votación interna a varios candidatos. Por supuesto, no son los únicos hispanos destacados en la industria — muchos de los que incluimos el año pasado podrían haber vuelto, y seguro lo harán en el futuro — pero la lista ofrece un buen panorama del talento hispano y la diversidad de orígenes, historias y experiencias de los latinos en la industria. Cabe aclarar que, en esta ocasión, pedimos a los miembros de la lista del año pasado nominar a sus candidatos para 2017. La única condición: que nominaran a alguien que no trabajara en su propia compañía, sino a alguien de fuera a quien considerasen dignos de ser incluidos aquí.

Las condiciones que buscamos en estos profesionales incluyen: su origen (Latinoamérica, España o nacidos en EE.UU. de ascendencia hispana); que trabajen en Estados Unidos o para una empresa de tecnología de consumo con operaciones en este país, y que estén en posiciones de decisión (altos ejecutivos) o en roles creativos (diseñadores, programadores o ingenieros). También, nos hemos permitido repetir a algunos profesionales que volvieron a destacar este año — como Charlie Ortiz, director del laboratorio de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural de Nuance; Pilar Manchón, directora de interfaces cognitivas de Amazon (y que antes estaba en Intel) y Manuel Bronstein, vicepresidente de producto en YouTube — aunque la regla que nos pusimos es que no pueden repetir más de dos años consecutivos.

Si en algo se parecen la mayoría de los 20 latinos seleccionados para esta lista es que todos ellos demuestran su influencia en el sector impulsando la educación STEM para jóvenes hispanos.

Esta es la lista de los 20 latinos más influyentes en la industria de la tecnología de 2017 (en orden alfabético):

1 Manuel Bronstein, vicepresidente de gestión de producto, YouTube

2 Òscar Celma, jefe de investigación, director, Pandora

3 Alberto Cerriteño, director principal de arte del programa 3D for Everyone, Microsoft

4 Nonny de la Peña, fundadora, presidenta ejecutiva, Emblematic Group

5 Serafín Díaz, vicepresidente de ingeniería, Qualcomm

6 Luis Domínguez, ingeniero en sistemas de aviación, Laboratorio de Propulsión a Chorro, NASA

7 Carlos Guestrin, director de aprendizaje de máquinas, Apple

8 César A. Hidalgo, director del Collective Learning Group en el Media Lab del Massachusetts Institute of Technology

9 Daniel Loreto, gerente de ingeniería, Airbnb

10 Diana Macias, gerente de ingeniería de software, móvil y programación, Twitter

11 Pilar Manchón, directora de interfaces cognitivas, Amazon

12 Jessica J. Márquez, ingeniera de investigación de la División de Integración de Sistemas Humanos del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley

13 André Natal, ingeniero de comprensión de voz, Mozilla

14 Charlie Ortiz, director del laboratorio de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, Nuance

15 Carolina Parada, ingeniera principal de aprendizaje profundo, Nvidia

16 Santiago Pina Ros, ingeniero de software, WhatsApp

17 Joaquin Quiñonero Candela, director de aprendizaje aplicado de máquinas, Facebook

18 Enrique Rodríguez, vicepresidente ejecutivo y director general técnico de AT&T Entertainment Group

19 Katia Vega, profesora de diseño interactivo, Universidad de California en Davis

20 Alberto Villarreal, director creativo de hardware para el consumidor, Google

