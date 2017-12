Este es el soltero más codiciado de la realeza, ahora que el príncipe Harry se casa

diciembre 2, 2017 - 6:51 am

Tras el último anuncio de la casa real británica, las redes sociales se han empeñado en recordar el cuento de La Cenicienta. Y es que la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle ha hecho que numerosas jóevenes vuelvan a buscar un príncipe azul. Sin embargo, la tristeza ha inundado el corazón de varias. “El pelirrojo ya no está disponible, ¿queda algún ‘royal’ soltero?”, se ha preguntado en Twitter. De esa forma, el mayor de los descubrimientos ha sido un descendiente de Napoleón, quien -como buen heredero francés- ostenta títulos nobiliarios.

No obstante, no han sido sus coronas las que han deleitado a las doncellas, sino que sus profundos ojos azules que, oficialmente, no tienen dueña. Con 31 años y tantos nombres como el Rey Felipe, Jean Christophe Albéric Ferdinand Napoléon Bonaparte, traducido al español como Juan Cristóbal Napoleón, es conocido por el ser el príncipe Napoleón VII. Es decir, uno de los líderes de la casa de Bonaparte, originaria de la Toscana, a fines del siglo XVI.

Así, Juan posee algunos ancestros nobles como el mismo Napoleón (quien es fue su tatarabuelo-tío), su padre Carlos Bonaparte -el príncipe de Montfort, un condado austriaco- y su madre, la ‘principessa’ Beatriz de Borbón-Dos Sicilias, emparentada con los borbones del palacio de la Zarzuela. Pero, pese a su historia familiar, Juan Cristóbal ha logrado hacerse un nombre por sí mismo. Sobre todo, en el ámbito laboral.

Según su LinkedIn, Napoleón estudió en la Escuela de Comercio en París, además de haber hecho un máster en administración en Harvard y un voluntariado en Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial. Asimismo, el galán hace alarde de su manejo lingüístico en tres idiomas (español, inglés y francés), además de haber desarrollado una carrera en Morgan Stanley, una empresa de banca y asesoría financiera de Nueva York.

Aunque, actualmente, Juan se encuentra trabajando en The Blackstone Group, una multinacional dedicada a las inversiones en Londres, donde se desempeña como parte del equipo de capital de riesgo.

Pese a su extenso curriculum, Juan no sólo se ha dedicado a trabajar, sino que también a los asuntos propios de un socialité. Es más, Bonaparte ha sido más fotografiado en fiestas -como en el aniversario de los 200 años de la batalla de Waterloo – que en eventos bancarios. Pero no siempre ha aparecido solo. Porque, entre 2011 y 2016, el royal fue altamente vinculado a la condesa Olympia de Arco-Zinneberg, la bisnieta del emperador Carlos I de Austria.

En algunas ocasiones, la prensa la nombró como “su novia”. Sin embargo, no existió una confirmación oficial sobre su relación. Aún así, los portales especializados -como Royal Musing- mencionaron, en algún momento, que su cercanía podría haber acabado en el altar.

Por el momento, Juan Cristóbal continúa en el mercado y algunos ya se han atrevido a comentar que podría volverse tan codiciado como (fueron) los hermanos Windsor. Aunque Napoleón tiene bastante competencia. Más aún, si se toma en cuenta que dos encantadores príncipes del este continúan solteros. Es el caso del heredero de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, quien -con 35 años- tiene seis millones de seguidores en Instagram.

Así también el guapo príncipe Hussein bin Al Abdullah, de Jordania, carece de compañía femenina para sus sesiones de fotos. Por lo que las “viudas” de Harry podrían seguir manteniendo la esperanza.

El Mundo