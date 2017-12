diciembre 3, 2017 - 12:13 pm

El Bristol City de la segunda división inglesa de fútbol no para de ganar seguidores en sus redes sociales gracias a una creativa forma de anunciar los goles de su equipo en su cuenta de Twitter.

“The Robins”, que podría ascender a la Premier League la temporada que viene, se ubica en el tercer puesto de la tabla con 37 puntos, por debajo de Cardiff y Wolves. Su máximo goleador es Bobby Reid, quien posee 11 goles en 22 partidos y tiene una de las animaciones más curiosas.

La idea surgió a partir del éxito que tuvo en el equipo de básquetbol del club. Joel Osborne, jefe de los community managers de Bristol Flyers, propuso la idea al equipo de fútbol y hasta el momento acumulan 125 mil seguidores.

De esa manera, cada vez que el Bristol City convierte, se dispara una animación en la cuenta oficial de Twitter con el jugador que marcó el gol. Cada futbolista grabó un GIF para que, cuando llegue el momento tan deseado, salga su imagen con un curioso movimiento.

El club inglés consiguió ganar de local en la última jornada por 2-1 y todos los fanáticos esperaron el momento para ver el tuit que subiría la cuenta oficial del equipo. Joe Bryan y Jamie Patterson fueron los protagonistas, los cuales cosecharon más de 12 mil “likes” y 7 mil “retweets” entre ambos.

This is the unusual GIF that Bristol City use when defender Aden Flint scores. pic.twitter.com/CR3ebuYeGp

— Spreadex Sports (@SpreadexSport) 27 de septiembre de 2017