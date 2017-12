Enrique Márquez asumiría la presidencia de la Asamblea Nacional en 2018

diciembre 14, 2017 - 6:12 pm

A partir del 5 enero el diputado Enrique Márquez de Un Nuevo Tiempo (UNT) asumirá la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) en el tercer ejercicio del periodo 2016-2021. El zuliano sustituirá a Julio Borges del partido Primero Justicia.

La primera vicepresidencia la tomará el diputado Julio César Reyes, de Avanzada Progresista, en sustitución del diputado Freddy Guevara de Voluntad Popular (VP) quien tiene asilo en la embajada de Chile tras la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de quitarle la inmunidad parlamentaria.

La secretaría de la AN la ocupará Negal Morales, dirigente de Acción Democrática (AD). Mientras que la segunda vicepresidencia de la AN y la jefatura de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aún no han sido ocupadas.

El Nacional