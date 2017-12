Emery espera que Neymar esté de vuelta en París “en tres o cuatro días”

diciembre 11, 2017 - 10:33 am

“Espero que regrese en tres o cuatro días” de Brasil, explicó este lunes el entrenador del París Saint-Germain (PSG), Unai Emery, sobre su estrella Neymar Jr., que viajó a su país con permiso del club por un “problema familiar”.

“Neymar me llamó el sábado cuando estábamos concentrados” antes del partido contra el Lille (3-1) de ese día y que no podía disputar el brasileño por sanción, “y me dijo que tenía un asunto familiar y que si el club o yo mismo le dábamos la posibilidad de viajar a Brasil para ocuparse del problema”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

De gran importancia

“Era importante para él”, añadió. “Primero está la persona, después el futbolista. Hablamos con Antero (Henrique, el director deportivo del PSG) y le dimos permiso para hacer el viaje, explicó Emery a dos días de enfrentarse al Estrasburgo en los octavos de final de la Copa de la Liga francesa.

“Espero que regrese en 3 o 4 días, pero antes tiene que solucionar este problema”, añadió el técnico, sin precisar si el jugador estará disponible para jugar el miércoles o el próximo sábado contra el Rennes en el campeonato.

“Primero vamos a esperar que regrese; no sé si volverá mañana para el partido del miércoles. Primero tiene que estar tranquilo con su problema”, concluyó.

AFP