diciembre 14, 2017 - 11:35 am

El joven lanzador venezolano Elieser Hernández ya respira el aroma de las Grandes Ligas. Este jueves fue elegido por los Marlins de Miami en el draft de regla 5 con lo que inicia su travesía por el béisbol de los Estados Unidos.

“Aún mi abogado no me ha llamado, pero ya he visto algo por ahí. La verdad no sé qué pensar ni decir. Estoy muy emocionado”, dijo Hernández al periodista Gerardo Boscán, de la jefatura de prensa de las Águilas del Zulia.

Un total de cuatro criollos fueron elegidos: Víctor Reyes por Tigres de Detroit, Carlos Tocci por Medias Blancas de Chicago, Elieser Hernández (22 años) por Marlins de Miami y Albert Suárez por Diamondbacks de Arizona. El hecho representa algo histórico, ya que nunca antes cuatro venezolanos había sido escogidos en el draf de regla 5 fase MLB.

En dos oportunidades fueron tomados tres venezolanos: Ramón García, Édgar Ramos, Wilmer Montoya (1996) y Endy Chávez, Donaldo Méndez, y Rendy Espina (2000).

Elieser Hernández, nacido en Ocumare del Tuy, estado Miranda, participó en la primera parte de la temporada regular con el club rapaz. En cinco juegos (21.1 episodios) viendo acción dejó récord de dos triunfos y una derrota. Toleró 12 indiscutibles y siete carreras, otorgó seis boletos y recetó 22 ponches, totalizando 320 pitcheos. Fijó 2.11 de efectividad y 0.84 de Whip.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día