El Zulia FC sigue reforzándose: El defensor Gabriel Benítez llega a las filas petroleras

diciembre 12, 2017 - 2:17 pm

El Zulia FC sigue sin perder tiempo en esta pretemporada y continúa sumando fichas al plantel de cara a la temporada 2018.

El último en arribar a la tropa dirigida por el profesor Carlos Horacio Maldonado fue el defensor Gabriel Benítez, la nueva contratación del club petrolero,

El capitalino, de 24 años, llegó a Maracaibo el domingo y desde este lunes ya entrena con la tropa petrolera.

El joven jugador, de perfil zurdo, tiene capacidad para jugar como zaguero central y lateral izquierdo, condiciones que mezcla a la perfección con su físico de 1.82 metros de estatura y 74 kilos de peso, ideales para un defensor.

El nacido en Caracas exhibe un interesante palmarés a nivel de categorías menores en el país; como Sub 18 y Sub 20 y, tras un corto paso por Petare, Portuguesa y Anzoátegui, donde disputó Copa Sudamericana, salió un temprano fichaje al extranjero con el Extremadura U.D. de segunda división en España en el que permaneció durante 2017.

Regreso como “una revancha”

Conocido como “Gabo”, Benítez ve su nueva oportunidad en el fútbol venezolano como una reivindicación de su nivel deportivo, cosa que espera lograr en Zulia FC.

“Me siento muy agradecido con Zulia FC por el interés que mostraron desde que estaba en España. Veo mi regreso como una revancha, pues me tocó alejarme de mi familia y vivir momentos amargos, por eso jugar en mi país es fundamental y mucho más cuando se llega a una organización como esta que tiene ánimos de pelear torneo”, explicó Gabo tras su primer entrenamiento bajo el sol marabino.

Para este futbolista profesional desde 2011 la primera impresión al llegar a la sede de los Hijos del Relámpago del Catatumbo cuenta como algo muy importante.

“Esta es una organización de primer nivel y sólo hay que ver las instalaciones con las que cuentan y que muchos equipos llamados ‘grandes’ no tienen, pero también hay gente muy valiosa y eso lo sentí con el apoyo y el recibimiento que me dieron desde el primer día”, apuntó Benítez, quien se desarrolló como central en el Deportivo Petare (2012-2014), pero “realmente como lateral izquierdo me siento mucho más cómodo. Este es un grupo muy bueno, vengo a trabajar desde el primer minuto”.

Prensa Zulia FC