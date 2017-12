“El Mejor Juego de mi Vida” se vivió con emoción en San Joaquín: Grandeligas sorprendieron a jóvenes peloteros

diciembre 6, 2017 - 1:29 pm

Los grandeligas venezolanos Willson Contreras, Hernán Pérez, Renato Núñez y José “Cafecito” Martínez compartieron con 32 jóvenes peloteros carabobeños en un partido amistoso en el Centro de Desarrollo Deportivo Empresas Polar, ubicado en el municipio San Joaquín del estado Carabobo.

El conjunto de Pumas y la Escuela de béisbol menor Navegantes de San Joaquín contendían en un partido de la liga de Criollitos de Venezuela, cuando fueron sorprendidos por los bigleaguers en la segunda entrada para reforzar a los equipos.

“Me emocioné cuando llegaron, verlos en persona es algo totalmente distinto”, comentó Renny García,receptor de 15 años de los Navegantes

Poncharon a Willson Contreras

Willson Contreras ganaron del Festival de Jornón Pepsi fue ponchado por el lanzador Jesús Avancine durante el juego. “Lo trabajé con curva y recta”, comentó el zurdo de Pumas, que abanicó al receptor de los Cachorros de Chicago con una recta en la esquina de afuera.

“Fue una oportunidad muy bonita y muy emotiva. Del chamo que me ponchó, vi muy buen pelotero en él, no me tuvo miedo e hizo buenos lanzamientos”, dijo Contreras.

Contentos con la actividad

Renato Nuñez, toletero de los Tigres de Aragua y Atléticos de Oakland, aseguró que este tipo de actividades deben realizase constantemente. “Hubo mucho ánimo, vinimos a divertirnos y a darle consejos a los niños, lo principal es que nunca pierdan la esperanza”, señaló Hernán Pérez, grandeliga de Milwaukee.

Carlos Martínez, gerente de Mercadeo Deportivo de Empresas Polar, dijo que es la cuarta vez que se realiza “El Mejor Juego de mi Vida”, que busca motivar y formar a los niños y jóvenes que tienen el sueño de llegar ser un profesional de la pelota igual que lo han hecho estos grandes peloteros criollos.

Los grandesligas firmaron autógrafos y se tomar fotos con los jóvenes, que guardarán en su memoria por siempre este día especial.

Alberth Josue Piña/ Nota de Prensa

