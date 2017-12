EFE: Opositores piden el voto para conservar sus feudos en municipales

diciembre 7, 2017 - 10:00 pm

Los partidos y políticos opositores que se presentan a las elecciones municipales del domingo cerraron hoy otra campaña electoral en la que no han tenido acceso a los medios públicos con llamamientos al voto para los comicios, en los que aspiran a no perder sus feudos a manos del chavismo gobernante.

Las formaciones opositoras que acuden a las urnas esperan no verse excesivamente afectados por la ausencia de los tres grandes partidos de oposición, que han decidido no presentarse al considerar que no existen garantías de una elección justa, libre y transparente.

El único gran partido de oposición que presenta candidatos, la formación Un Nuevo Tiempo (UNT) del excandidato presidencial Manuel Rosales, ha emplazado a sus seguidores a que eviten confusiones que les lleven a votar por candidatos que se han retirado en favor de los aspirantes unitarios que hacen frente al oficialismo.

El candidato de mayor perfil político que presenta la oposición es el antiguo líder estudiantil antichavista Yon Goicoechea, que cuenta con el apoyo de UNT y concurre a la alcaldía del municipio caraqueño de El Hatillo tras más de un año y dos meses detenido sin juicio bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

“Las encuestas son claras es importante que no se dispersen los votos para resguardar el municipio. Todos a votar este 10 de diciembre ¡Sí se puede!”, dijo Goicoechea en su cuenta de Twitter, apelando al voto opositor ante las numerosas voces que llaman a la abstención por la falta de confianza en un proceso justo.

Pese a pertenecer al partido Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López, que no acude a este proceso, Goicoechea se presenta con el partido Avanzada Progresista y apoyo de otras organizaciones, y ha dejado entrever en varias entrevistas que postularse en los comicios fue la condición que le impuso el Gobierno para ser liberado.

Además de elegirse 335 alcaldías, el domingo se escoge también al nuevo gobernador del estado occidental del Zulia, donde se repiten los comicios regionales del 15 de octubre tras no ser juramentado el gobernador electo, el opositor Juan Pablo Guanipa, por negarse a subordinarse ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

El líder de UNT, Manuel Rosales, disputa la plaza al oficialismo, y ha cerrado la campaña con varios actos con simpatizantes en el estado petrolero, fronterizo con Colombia.

La formación de Rosales ha puesto grandes esperanzas en conquistar la gobernación de este estado hasta ahora en manos del chavismo, del que Rosales ya fue gobernador y donde tiene su bastión.

Según el diputado nacional de UNT Enrique Márquez, este partido tendrá testigos en todas las mesas electorales para evitar irregularidades y casos de fraude como los denunciados por la oposición en las regionales del 15 de octubre, en las que el chavismo se impuso según los resultados oficiales en 18 de los 23 estados.

EFE