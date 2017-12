Eduardo Pérez es ahora el asistente del gerente general de los Bravos de Atlanta

diciembre 6, 2017 - 7:51 pm

El experimentado técnico zuliano Eduardo Pérez dejará el uniforme de Atlanta para pasar a las oficinas de la organización, en calidad de asistente especial del nuevo gerente general, Alex Anthopoulos, en 2018.

Durante 11 años Eduardo Pérez trabajó como técnico de Atlanta

Eduardo Pérez, de 49 años de edad, formó parte del cuerpo técnico de los Bravos durante las últimas 11 temporadas, primero como coach de bullpen y desde finales de 2016 como coach de primera base. En 18 de sus 20 años como pelotero profesional estuvo ligado a la organización de Georgia, incluyendo nueve de sus 11 campañas en las Grandes Ligas.

“He sido parte de la familia de los Bravos de Atlanta desde el principio de mi carrera como pelotero, también como técnico, y para mí es un honor y un privilegio seguir en mi hogar, ahora en un nuevo rol”, dijo Pérez, a través de una nota de prensa de Cárdenas Sports Media.

“Indudablemente, me gusta más estar dentro del terreno de juego, que es algo que disfruto mucho, y aunque recibí algunas ofertas para seguir en este rol, también veo esto como una nueva oportunidad para aprender en una nueva faceta que me va a ayudar a enriquecer aún más mis conocimientos y que estoy seguro me permitirá estar más preparado para poder lograr en un futuro mi meta, que es ser mánager en las Mayores”.

Eduardo Pérez se une a Jorge Velandia, quien se desempeña como asistente especial de la gerencia de los Filis de Filadelfia, como los únicos venezolanos que forman parte del departamento de operaciones de beisbol de un equipo de MLB. Antes lo hizo Alfredo Pedrique, con los Astros de Houston, entre 2004 y 2006.

Prensa LVBP / Noticia al Día